Amici 22: Zerbi punisce i suoi allievi e Mattia litiga con Todaro

Durante il daytime di Amici di Maria De Filippi arriva la decisione di Rudy Zerbi riguardo il destino dei suoi tre cantanti: Piccolo G, Tommy Dali e Aaron.

Questi ultimi, insieme a Mattia, hanno trascorso la notte in sala relax con le valigie pronte, in attesa di un verdetto definitivo da parte del professore che oggi li ha convocati.

Ecco la punizione di Rudy Zerbi

“Non ho provato né pena né dispiacere nel vedervi dormire in sala relax. Ho pensato alla mancanza di rispetto che avete avuto per tutte quelle persone che lavorano per voi. Questa cosa mi fa molta rabbia. Nessuno di voi è perfetto, ma cercare di passare per quello che non si è, è la cosa più sbagliata. […] Siete veramente fuori di testa. Ad esempio, parlo con te Tommy: hai già tentato fuori prima di venire qui. Non credo che quello che hai fatto fuori sia rimasto scolpito nella pietra. Dovresti trattare questo posto, che ti sta dando l’opportunità, con grande rispetto. Ho deciso per la non eliminazione, non perché non fatto un passo indietro. Non voglio che per colpa della mia squadra siano eliminate altre persone. Da oggi per un mese non avrete il cellulare per un mese. Per le chiamate con i familiari stretti ok, potrete parlare con qualcuno della redazione a fianco a voi”

Il confronto di Mattia con Todaro

Il ballerino non crede di fare meno di Samuel e Wax, che sono stati annoverati tra quelli che fanno di più per quanto riguarda le pulizie. “Ci sono dei compagni che dicono il contrario e ti dico che questi sono gli stessi che mi vorrebbero fuori” afferma Mattia parlando con il suo professore.

“O cambi o vai via. Cosa vuoi che ti dico? Che stai andando bene? Non ti ho mai sentito dire scusa. O ti svegli o cambi o te ne vai a casa. Lo vuoi fare il serale? Devi cambiare, così non va bene” tuona l’insegnante di Amici.

La conversazione, avvenuta in palestra, si conclude con Mattia che si scusa ma poi ritratta: “Non penso di aver fatto qualcosa di male“. Il professore, a quel punto, va via piuttosto irritato e deluso mentre l’allievo lo prega di non andarsene.

