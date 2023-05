Amici 22: Mattia innamorato di Isobel ma è uno scherzo di compleanno

Momento esilarante ad Amici 22 in cui i quattro finalisti sono stati protagonisti di uno scherzo in occasione del 20esimo compleanno di Isobel.

Mattia, Angelina, Wax con la complicità di Benedetta hanno dapprima telefonato alla mamma della ballerina australiana per chiederle quale fosse il dolce preferito della ragazza.

La mamma di Isobel ha rivelato che si tratta della cheesecake alla nocciola. Subito dopo la chiacchierata, i ragazzi si sono messi all’opera per confezionare una burla ai danni della festeggiata.

Mattia si finge innamorato di Isobel

Mentre la ragazza era a lezione di canto, sì perché la ballerina si cimenta anche in questo, l’allievo di Raimondo Todaro l’attendeva in cucina. Lì, ha finto con fare spaesato di volerle dire qualcosa per poi allontanarsi.

In cortile, poi, ci ha pensato Angelina a mettere in atto la presa in giro: “Mattia è sotto un treno, ha una cotta e non ha il coraggio di dirlo” ha detto la cantante alla ballerina mostrandole anche delle foto che Mattia aveva sul suo pc di Isobel, con tanto di dediche.

La rivelazione ha lasciato l’allieva della Celentano a dir poco perplessa visto che non ha mai pensato al ballerino in un “quel modo“, come ha detto ad Angelina.

Mattia, poi, ha finto di farsi coraggio e di voler affrontare il discorso. Dopo averla presa in disparte, di nuovo in cucina, ha detto che l’ha sempre vista come un’amica ma che ultimamente questo legame sta diventando qualcosa di più e che questo sentimento lo sta mettendo in difficoltà.

Isobel non ha fatto altro che sorridere imbarazzata e, a corto di parole, si è lasciata scappare un timido grazie. A quel punto è sbucato Wax: “È uno scherzo!” e sono apparsi palloncini rosa e dolci a volontà per rendere omaggio alla ballerina.

