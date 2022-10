Amici 22: Maria De Filippi rivela il disturbo di Rita e perché non trasmette emozioni

Durante il daytime di Amici trasmesso oggi, Maria De Filippi ha deciso di spiegare il vero problema che affligge Rita.

È successo dopo che la ragazza ha visto il filmato di un’aspirante allieva con cui Emanuel Lo vuole metterla presto in sfida.

Dopo che Rita è sprofondata in un “è più brava di me” in quanto a capacità di esprimere emozioni, la conduttrice (in collegamento) ha detto:

“Lei è dislessica, disgrafica e quando balla pensa a contare perché altrimenti non tiene il tempo, ed è concentrata su quello. Quindi è difficile per lei lasciarsi andare, per non andare fuori musica. Era una cosa che non potevamo dire. Perché non potevamo dirlo?“.

“Perché sarebbe risultata una giustificazione” ha risposto la ballerina.

“Non si chiama giustificazione, è una spiegazione, non è che non vuoi tirare fuori un sentimento, fai fatica a tirarlo fuori, perché altrimenti vai fuori musica. Ieri mi hai detto che tutti andavano a destra e tu a sinistra”.

La ballerina a quel punto è scoppiata a piangere, consolata dal fidanzato, il cantante Niveo.

“Mi sono andata a documentare: il disturbo si chiama discalculìa e tu sei la nostra discalculica, questo disturbo riguarda difficiltà a riconoscere piccole quantità,… a memorizzare le tabelline, incapacità di calcolare a mente e con il calcolo scritto, indipendentemente dal quoziente intellettivo, è un disturbo del neurosviluppo ma l’intelligenza non è compromessa” ha aggiunto Maria.

Tutti gli altri ragazzi di Amici hanno dunque consolato Rita, provata al pensiero della sfida.

“Ho parlato con Maria e finalmente so tutto. Ecco il motivo del tuo problema: se devi pensare a contare non puoi esprimere le emozioni. Perché non me lo hai detto, io mi sento in colpa. Non ti avrei detto quelle cose. Sapendolo, ora lo andiamo ad affrontare in maniera diversa. Ti tolgo il compito, la sfida puoi non farla, andremo a fare un altro tipo di lavoro, cose giuste per te“. detto la Celentano dopo aver incontrato Rita in sala prove.