Serie tv che potrebbero essere rimandate a seguito dello sciopero degli sceneggiatori

Lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood è appena iniziato ed il mercato dello streaming sta già subendo i primi colpi. Forse ne avrete già sentito parlare, lo sciopero indetto da Writers Guild of America, ossia il sindacato degli sceneggiatori, è iniziato lo scorso 2 maggio e proseguirà finché non verrà trovato un nuovo accordo. Purtroppo la situazione sta coinvolgendo diverse produzioni importanti che sono al momento bloccate proprio a causa dell’assenza degli sceneggiatori. Scopriamo assieme quali sono le serie tv che potrebbero subire ritardi e quali sono le ragioni che si celano dietro lo sciopero.

Sciopero degli sceneggiatori: le ragioni

Lo sciopero è stato indetto ovviamente per ragioni concernenti gli stipendi e le condizioni di lavoro degli sceneggiatori causate dall’avvento dello streaming. A causa di piattaforme come Netflix, Amazon, Disney+ ecc… ora il numero degli episodi delle varie serie tv è sceso drasticamente da 24 fino a 8/6 capitoli a stagione. Inoltre, l’assenza di repliche sulla tv in chiaro o via cavo ha causato la perdita delle royalties per i vari scrittori delle serie tv. Lo sciopero è iniziato il 2 maggio e finché non troveranno un accordo proseguirà. Ci auguriamo tutti che la situazione possa essere risolta a breve.

Le serie tv che potrebbero subire ritardi a causa dello sciopero

Lo sciopero degli sceneggiatori ha bloccato diverse produzioni in corso, tra cui produzioni molto importanti di Netflix e non solo. Tra le serie tv colpite spicca il nome di Strager Things 5, la cui produzione è al momento sospesa. La serie potrebbe quindi subire un brusco ritardo, comportando lo slittamento della data d’uscita dal 2024 fino al 2025. Tra le altre serie al momento in stop troviamo: Cobra Kai 6, Yellowjackets 3, Abbot Elementary 3 e Good Omes 2.

Proseguono senza sceneggiatori le riprese della seconda stagione della serie tv dedicata a Il Signore degli Anelli. Nessun ritardo invece è previsto sulla tabella di marcia delle riprese di House of the Dragon 2.

Per quanto riguarda le pellicole, al momento la produzione di Blade, il nuovo film Marvel, è sospesa. Forse anche il nuovo film di Paul Thomas Anderson potrebbe essere coinvolto nel circolo vizioso dei ritardi.