Amici 22: i semifinalisti parlano del loro percorso nella scuola

La semifinale di Amici 22 andrà in onda in onda sabato 6 maggio. È arrivato il momento per i sei allievi di tirare le somme di questo lungo periodo nel talent show. Maddalena e Wax hanno raccontato quest’esperienza dalle gradinate, mentre Aaron, Isobel, Mattia e Angelina dalla cameretta.

Il percorso ad Amici 22 dei sei semifinalisti

“Non lo so se il mio bilancio è tanto lucido però mi guardo intorno e dico ‘nessuno se lo merita meno di me’. Mi sarei aspettata un bellissimo percorso ma non me lo sarei mai immaginata così, non potrei essere più felice. Non pensavo si potesse amare di più la danza rispetto a quanto sono entrata ad Amici ma qui ho scoperto che si può, otto mesi qua dentro ti cambiano” sono le parole di Maddalena.

Aaron, dalla cameretta: “Io pensavo di entrare, ci credevo abbastanza, però venivo da casa, da Nocera Umbra con le trote, ero come un bambino, salivo sul palco come un bambino. Mi piaceva quello che facevo, lo facevo perché andavo d’istinto, qua dentro l’ho messo un po’ troppo da parte, dovrei tirarlo un po’ più fuori. Questo percorso mi ha cambiato un po’ di cose, sono migliorato nel capire cosa voglio essere. Ho superato la paura di affrontare le cose da solo e di lasciarmi con la mia ragazza“.

Isobel: “Ovviamente per me è molto molto diverso dagli altri, ancora non mi sembra vero, ho imparato un sacco di cose, il lavoro, il rapporto con gli altri, il rapporto con me stessa e forse ancora sto imparando ad essere più gentile con me stessa perché come sappiamo mi piace essere perfetta”.

Wax: “Io non sono cambiato in niente, ma ho scoperto tante altre cose che prima pensavo di non avere. Prima di tutto un cuore, io pensavo di non avere un cuore prima di entrare qua, pensavo che il mio cuore rimanesse freddo”.

“Già entrare qui mi sembrava impossibile, uno di quei sogni che non potevi realizzare, entrare è stato strabiliante, poi c’è stato quel famoso infortunio. La mia paura più grande era quello di dover lasciare questo posto così, poi mi è stata data una seconda opportunità. Sono tornato a settembre con la paura di non farcela, poi sono entrato e sono stato accolto benissimo e questa è per me è una delle cose più belle e mi ha fatto sentire a casa” sono le parole di Mattia.

Angelina sulla sua esperienza ad Amici 22: “Quando sono arrivata ero abbastanza paralizzata dalla paura e quindi mi sono imposta di superarla, trovarmi qui dopo sei mesi e dico ‘sto bene’ ed è forse il traguardo più grande. Sono stata sempre un po’ diversa e non era una cosa positiva. Qua dentro io mi sento giusta in quello che provo e in quello che faccio perché sono circondata da persone che fanno questa cosa. Qua dentro ho imparato che non devo più scappare”.