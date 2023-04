Amici 22: arriva un guanto di sfida per Mattia e Maddalena

Sono passati mesi da quando Mattia e Maddalena non sono più una coppia. Ai due ballerini di Amici 22 però toccherà presto confrontarsi in un guanto di sfida, proposto da Emanuel Lo.

L’insegnante di hip-hop ha inviato oggi una busta rossa diretta al ballerino di latino. La sfida consiste in una prova versatilità in cui dovranno destreggiarsi tra hip-hop, modern e latino. Ecco come ha commentato Matttia:

“È tosta la coreografia di moderno, è un bel po’ più difficile di quello di latino, che è un samba basico, l’hip-hop è equo perché comunque nessuno dei due lo ha fatto, nel pezzo di moderno ci sta la spaccata, la seconda, la gamba su ed è a favore di Madda. Quello che non ho, non mi può venire certo in una settimana. Il samba è uno stile perfetto per te, ti ho visto e sei bravissima. Mettendo insieme tutte queste cose, per il me il guanto non è equo però se lo devo fare lo faccio, non mi tiro indietro” .

Il guanto di sfida tra Maddalena e Ramon

Ma non è finita qui per Madda. La maestra Celentano, oggi, ha risposto al guanto di sfida “versatilità” Maddalena vs Ramon voluto dal maestro Emanuel Lo che metteva in evidente difficoltà il suo allievo.

La professoressa ha deciso di restituire il favore cambiando la sfida iniziale a suo vantaggio. Così, ha tolto l’hip-hop e ha reso la coreografia di classico molto più complessa e quella di modern molto più basilare.

La ballerina non ha preso bene questi cambiamenti ritenendo che la maestra abbia sollevato un polverone solo per difendere il suo Ramon, creando delle difficoltà troppo grandi per lei.

Il suo insegnante Emanuel Lo, però, l’ha invitata a mettersi in gioco perché rifiutare significherebbe dare un punto sicuro all’altra squadra.

La ballerina di Amici 22 ha deciso alla fine di accettare con il sorriso e di mettersi subito al lavoro.