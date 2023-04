Amici 22: Cricca ha un crollo emotivo e spiega perché non piange mai

Momento di commozione per Cricca ad Amici 22 che durante un’esercitazione in sala prove con la vocal coach, nel daytime di oggi, si è lasciato andare ad un pianto liberatorio.

Il cantante ha spiegato quali sono le sue difficoltà principali sul piano emozionale e ha mostrato le debolezze che si nascondono dietro l’aria da bravo ragazzo a cui ha abituato tutti, familiari e amici. E da qualche mese anche ai suoi compagni d’avventura nella scuola.

Erano due giorni che avevo bisogno. Ogni tanto, però in realtà sta andando bene. Questa settimana ho delle assegnazioni bellissime. Mi sento molto maturato, perché questo oltre ad essere una crescita artistica è una crescita personale. Tante cose che fanno male fanno bene. Sono tanto grato e contento. Sono uno strano, me ne sto accorgendo qui dentro. Fuori ero super impegnato. Qui hai tanto tempo anche da solo, per fare silenzio e dire cosa sta succedendo?. A casa se mi capitava di avere un momento in cui ero in camera da solo o accendevo la play e mi collegavo con qualcuno e giocavo, oppure andavo a correre, uscivo con qualcuno, non stavo mai davvero solo. Poi c’è lo stereotipo dell’uomo che non piange, quindi faccio fatica a piangere con i miei amici. Io vado, scherzo, sono quello che sta sempre bene, che scherza con tutti.. ma in realtà…”.