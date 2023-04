Amici 22: un guanto di sfida mette in disaccordo Arisa e Lorella Cuccarini

Si prospetta uno scontro imminente tra le due professoresse di canto di Amici 22, Arisa e Lorella Cuccarini, a causa di un guanto di sfida particolarmente difficile.

Lorella ha inviato oggi una sfida che vede Wax e Federica contro i suoi Cricca e Angelina, il brano scelto è Against All Odds di Maria Carey e dei Westlife.

Un pezzo difficilissimo che richiedere una tecnica, un’estensione e un’agilità vocale non indifferenti.

La reazione di Arisa al guanto di sfida

Wax e Federica hanno titubato prima di dichiararsi sconfitti anche perché alla cantante non manca la preparazione per poter affrontare una prova del genere.

In sala prove hanno iniziato a studiare il brano e a discutere riguardo la tonalità da scegliere, con la vocal coach.

Il cantante di Grazie, però, si è subito reso conto che quello che potrebbe fare è ben poco: anche aggiungendovi delle barre, il confronto sarebbe comunque impari.

Secondo Wax non è scontato che la giuria, durante la quinta puntata del serale di Amici 22, si esprimerà in favore dell’altra squadra, decretando la sfida equa.

D’altro canto, impegnarsi per questa prova toglierebbe a lui e a Federica molto tempo. E in più si tratterebbe di un compito che in un’ottica futura non avrebbe per loro molta utilità.

Così, hanno contattato Arisa telefonicamente per farle sapere della sfida proposta dalla Cuccarini e della loro decisione.

“La maestra Lorella un pochino si contraddice. Dice di fare guanti che valorizzano tutti e invece con questo guanto vi mette in difficoltà” ha commentato la professoressa al telefono.

Proprio in virtù di questa difficoltà, Arisa ha accettato la loro scelta, anche se sostanzialmente avrebbe preferito accettare il guanto.

Resta da capire se sabato sera i giudici di Amici 22 decideranno se dare automaticamente il punto ai CuccaLo per questa mancata sfida. Oppure se annullarla in quanto non giusta.