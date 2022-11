Amici 22: Rudy Zerbi propone l’eliminazione di sei allievi

Dopo il provvedimento disciplinare di ieri, gli allievi di Amici di Maria De Filippi sono tornati in casetta e la tensione tra di loro è aumentata a dismisura.

Dopo il congelamento della sfida di Gianmarco, i ragazzi del talent si sono confrontati tra loro sulle scalinate su chi avesse più o meno colpe degli altri.

Wax ha precisato: “Aaron tu sei uno di quelli che sporca di più”. Nel corso di questo confronto è intervenuta anche Maria De Filippi. La conduttrice ha svelato a cantanti e ballerini una proposta che ha fatto Rudy Zerbi alla produzione.

La classe di Amici 22 potrebbe cambiare

La richiesta di Zerbi potrebbe alterare e non di poco il corso di questa edizione e prevede una gara tra cantanti e ballerini.

Il professore di canto crede che tutti debbano assumersi le proprie responsabilità “nessuno escluso, neanche i primi in classifica”.

“La mia proposta prevede che gli ultimi tre della classifica di canto e della classifica di ballo vengano ufficialmente eliminati dal programma senza la possibilità del banco del pubblico”,

Una proposta molto dura che ha già trovato l’opposizione del pubblico sui social network.

“Sinceramente la proposta di Rudi Zerbi mi sembra una bella para….a! Rischierebbe di uscire chi merita di stare li! Tutto questo per cosa? Ovviamente per salvare i suoi, in particolar modo Aaron” ha scritto un utente.

I telespettatori non credono sia giusto che il rischio di eliminazione debba essere riservato a chi arriverà ultimo in classifica. In questo modo si corre il pericolo che tra questi non ci sia chi davvero non partecipa affatto alle faccende domestiche.

A ritrovarsi in una posizione difficile dovrebbero essere invece quelli che hanno effettivamente delle colpe in questa vicenda.

Anche Maria De Filippi ci ha tenuto a dire la sua: “Non siete voi a decidere, io sono qui da 10 minuti e vi parlate addosso. Non so cosa deciderà la produzione, ma la descrizione di Rudy corrisponde alla realtà sinceramente”.

Cosa accadrà nella prossima puntata? Se la produzione accetterà la proposta di Rudy, sei allievi lasceranno definitivamente il talent show di Canale 5.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa è successo durante la puntata di ieri