Amici 21: video e testo dell’inedito Tra silenzi di Alex

Tra silenzi è il titolo del nuovo inedito presentato dall’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, Alessandro Rina in arte Alex.

Alessandro è nato il 16 giugno del 2000 a Como. Ha 21 anni e ha frequentato il Chesterton Community College a Cambridge, poi nel 2019 si è diplomato alla BIMM di Londra. Prima di approdare ad Amici ha lavorato come fattorino e come cassiere.

Il brano è stato eseguito per la prima volta nel corso del daytime di ieri, martedì 2 novembre, andato in onda su Canale 5. Alex non ha voluto spiegare il significato del pezzo, affermando che ogni ascoltatore può trovare una personale chiave di lettura al testo della canzone.

Riguarda qui l’esibizione con il brano

Testo Tra silenzi Alex di Amici