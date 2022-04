Amici 21 – Serale 9 aprile: Crytical è stato eliminato

Crytical è il secondo allievo eliminato durante la quarta puntata del Serale di Amici 21, trasmessa questa sera su Canale 5.

Crytical è l’eliminato di stasera di Amici 21

Dopo l’eliminazione di Aisha, la seconda manche ha visto vincere ancora la squadra Zerbi-Celentano contro i Cuccatodo. Al ballottaggio sono finiti, dunque, Serena, Nunzio e Alex.

I giudici hanno salvato subito Alex e hanno mandato allo scontro finale Nunzio, secondo eliminato provvisorio di questa sera.

La terza manche ha decretato la vittoria ancora una volta di Zerbi-Celentano, contro Pettinelli-Peparini. A rischiare l’eliminazione, quindi, si sono ritrovati tutti e tre gli allievi delle due professoresse.

La giuria ha scelto di salvare subito Dario. Tra Albe e Crytical il secondo eliminato provvisorio è stato il rapper, voce dell’inedito Le mie parole sono armi.

Il verdetto per Nunzio e Crytical è arrivato in casetta. “Cerco di essere sempre perfetto e se non riesco me la prendo con me stesso“, il rapper ha ammesso di avere dei rimpianti per quello che è stato il suo percorso ad Amici.

“Mi hai insegnato tanto, a scrivere, ad approcciarmi ai pezzi: trovo in te un talento fortissimo, ti ammiro molto” ha detto Albe verso il suo compagno di squadra.

“Esce Crytical, non so se puoi consolarti ma Stash ha detto se vuoi aprire i suoi concerti, ne sarebbe onorato“così si è pronunciata Maria De Filippi, in collegamento con i ragazzi.

“Sarebbe un onore, per me non per lui, non so come ringraziarlo. Grazie mille davvero” è stata la risposta, con la voce rotta dal pianto, di Crytical.

Il rapper, tra la commozione di tutti i ragazzi, ha dunque varcato il cancello della casetta di Amici per lasciare il talent show.

Cosa ne pensate dell’eliminazione di Crytical?