Amici 21: audio e testo di Preferisco te di Kandy

Preferisco te di Kandy è uno degli inediti presentati in occasione della seconda puntata di Amici 21 trasmessa su Canale 5. Da lunedì 18 ottobre il singolo è su tutte le piattaforme digitali.

Kandy, all’anagrafe Andrea Curiale, nasce ad Ostia il 26 agosto 2001. All’età di 8 anni, in seguito ad alcune situazioni spiacevoli con sua madre, lascia il litorale romano insieme al padre e alla sorella per trasferirsi nel quadrante nord della Capitale. Kandy ha affrontato situazioni che lo hanno fatto crescere in fretta, ma è riuscito a tradurre le sue emozioni in note musicali arrivando a creare energia positiva.

Dopo aver conquistato la maglia di Amici di Maria De Filippi, entra a far parte della squadra di Anna Pettinelli. Durante la ventunesima edizione del programma si mette in gioco a 360 gradi, contraddistinguendosi con il suo modo di fare scherzoso e diretto.

Il brano Preferisco te – molto apprezzato durante la trasmissione – ha consentito a Kandy l’ingresso nella scuola di Amici. Il pezzo racchiude la sonorità di un’intera generazione, conciliando l’amore e la solitudine tra “occhi rossi” e un “cuore blu”.

Testo dell’inedito Preferisco te di Kandy

Occhi rossi e cuore blu

che hai dato l’anima a uno str***o

ed è per questo che non credi più

a quello che ti ho detto adesso

Adesso che con te non mi sento più solo

ho dato il volo senza volare

ora che con te il sesso è diventato amore

e questa notte io ti voglio divorare

Metti un disco non capisco più

preferisco te alle altre

Preferisco un film

mi sembravi tu

nello schermo della mia tv

gioco a scherma con i Looney Tunes

se mi bevo un bicchiere di

Metti un disco non capisco più

preferisco te alle altre

alle altre

Occhi rossi e cuore blu

che hai dato l’anima a uno str***o

ed è per questo che non credi più

a quello che ti ho detto adesso