Amici 21 – le anticipazioni della seconda puntata: ospiti e nuovi allievi

La seconda puntata di Amici 21, registrata ieri pomeriggio, andrà in onda domenica 26 settembre su Canale 5. Ecco le nuove anticipazioni di Amici e cosa vedremo durante il secondo pomeridiano di questa edizione, come sempre riportate da Il Vicolo delle News.

Amici 21, gli ospiti della seconda puntata del pomeridiano

Un appuntamento all’insegna della nostalgia: sono accolti in studio alcuni dei principali protagonisti della passata edizione. Oltre a Giulia Stabile, ormai ballerina professionista dello show, ci sono di nuovo anche Aka7even, Deddy e in più Sangiovanni. Gli ultimi due presentano il loro nuovo singolo uscito appena ieri, Giove e Raggi gamma!

Amici 21, anticipazioni: torna Elisabetta Ivanckovich

Entrano due ballerini nella seconda puntata: erano in sospeso un banco di Raimondo Todaro e un banco di Veronica Peparini. Tra Mattia e Nunzio conquisterà il banco il primo: Nunzio è invece eliminato. A giudicare la una commissione esterna e non Todaro. Veronica invece sceglie Mattias, preferendolo a Gianmarco dopo una coreografia che ha assegnato loro.

Dalle anticipazioni sappiamo anche Elisabetta Ivankovich, rappresenterà un un gradito ritorno per il pubblico. Lo scorso anno Arisa sostituì la cantante con Gaia Di Fusco, ma promettendole di darle un banco in questa edizione.

La cantante di Ortica ha ricordato quanto promesso in una lettera per Maria De Filippi prima dell’inizio della nuova edizione a cui sappiamo non prenderà parte. “Spero di vedere Elisabetta tra i banchi come avevamo concordato, con me o senza di me tu ci sarai”, ha scritto Arisa.

Fino ad ora, però, non era ancora se la ragazza si sarebbe effettivamente presentata oppure no. Ebbene, nella seconda puntata Elisabetta ci sarà e diventerà un’allieva della Pettinelli! Faranno il loro ingresso nella scuola di Amici anche altri due nuovi allievi: Rea e Kendy.