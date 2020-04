Amazon Prime Video: tutte le novità di aprile

Siete abbonati ad Amazon Prime? Allora non potete perdervi le novità del catalogo di Amazon Prime Video per il mese di aprile. Tante prime visioni per tutti i gusti che vanno ad aggiungersi all’ampia scelta proposta dalla piattaforma.

In questi giorni in cui siamo chiamati a stare a casa per via della quarantena, le piattaforme di streaming ci tengono infatti compagnia con film e serie tv che magari non avremmo avuto tempo di guardare. L’occasione giusta quindi per recuperare i titoli che avevamo messo sulla nostra lista.

Ecco le novità di Amazon Prime Video di aprile:

Bombshell disponibile dal 17 aprile

Basato su fatti realmente accaduti, Bombshell racconta l’incredibile storia delle donne che hanno spodestato l’uomo che ha contribuito a creare il più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News. Uno straordinario ritratto delle scelte coraggiose di tre donne, molto differenti tra loro, che decidono di lottare contro un sistema di potere e di abusi, che vigeva indisturbato.

Nel cast Margot Robbie, Nicole Kidman e Charlize Theron.

Cosa mi lasci di te disponibile dal 17 aprile

Cosa Mi Lasci Di Te è la storia vera della stella della musica Jeremy Camp e del suo viaggio di amore e forza che sembra dimostrare che c’è sempre speranza.

Vi siete mai chiesti quanto dura il vero amore? Basta una canzone per far volare l’anima oltre l’eternità.

Nel cast KJ Apa e Britt Robertson

One World: Together at Home

In questo momento in cui il mondo si è unito per combattere la diffusione della pandemia del COVID-19 coronavirus, Global Citizen e la World Health Organization (WHO) hanno annunciato One World: Together At Home un evento speciale per tutto il mondo per supportare la lotta al COVID-19.

Lo speciale andrà in onda live alle ore 02:00 italiane di Domenica 19 Aprile e sarà disponibile in streaming su varie piattaforme tra cui Amazon Prime Video, Alibaba, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo, e YouTube.

La diretta virtuale vuole creare unione tra tutte le persone affette da COVID-19 e allo stesso tempo celebrare gli operatori sanitari di tutto il mondo in prima linea per salvare vite.

L’iniziativa è stata creata in collaborazione con Lady Gaga e sarà presentata da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Tra gli artisti che parteciperanno al live si annoverano: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan, Stevie Wonder.

Tra gli altri titoli anche Il principe dimenticato e Qua la Zampa 2.