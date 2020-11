24KGoldn, Justin Bieber e J Balvin: traduzione, testo e audio di Mood rmx

Esce oggi un remix davvero molto speciale di Mood, la hit con la quale il giovane artista 24KGoldn ha scalato le classifiche americane. Il brano esce infatti in una nuova versione in collaborazione con Justin Bieber e J Balvin.

La canzone, neanche a dirlo, è diventata un successo a livello mondiale grazie a TikTok. Mood di 24KGoldn è infatti diventato colonna sonora di migliaia di challenge sul celebre social.





Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Mood remix di 24K Goldn, Justin Bieber e J Balvin!

Testo 24KGoLDN Mood

Traduzione 24K GoLDN

[Intro: 24kGoldn] WoahJ.B., J.B [Chorus: 24kGoldn] Why you always in a mood? Fuckin’ ’round, actin’ brand newI ain’t tryna tell you what to do, but try to play it coolBaby, I ain’t playing by your rulesEverything look better with a viewWhy you always in a mood? Fuckin’ ’round, actin’ brand newI ain’t tryna tell you what to do, but try to play it coolBaby, I ain’t playing by your rulesEverything look better with a view, yeah [Verse 1: Justin Bieber] You’ve been in a mood, you’ve been givin’ hella attitudeWhat I gotta do to get through to ya?I could never lose youMaybe spend a night out on the town like we used toWe could sit around, watch funny shit on YouTubeI know at times I can have a couple screws looseI’m tryna connect to your body, girl, like it’s BluetoothYou know what I mean, you know what I need [Pre-Chorus: iann dior] We play games of love to avoid the depressionWe been here before and I won’t be your victimPrimis Player Placeholder[Chorus: 24kGoldn] Why you always in a mood? Fuckin’ ’round, actin’ brand newI ain’t tryna tell you what to do, but try to play it coolBaby, I ain’t playing by your rulesEverything look better with a viewWhy you always in a mood? Fuckin’ ’round, actin’ brand newI ain’t tryna tell you what to do, but try to play it coolBaby, I ain’t playing by your rulesEverything look better with a view, yeah [Verse 2: 24kGoldn] Yeah, I got J.B. and J.B., you know the bitches goin’ crazyNumber one song in the world, so now she wanna date meWhere I’m from, people like me don’t make it in the mainstreamWhat’s with the attitude? Baby, tell me why you hatingWe fuss and fight, you get into moodsArgue all night, what we supposed to do?Can’t make things right, so I’m on the moveGuess it’s safe to say [Pre-Chorus: iann dior, iann dior & 24kGoldn] We play games of love to avoid the depressionWe been here before and I won’t be your victim [Chorus: 24kGoldn & J Balvin] Why you always in a mood? Fuckin’ ’round, actin’ brand newI ain’t tryna tell you what to do, but try to play it coolBaby, I ain’t playing by your rulesEverything look better with a viewWhy you always in a mood? Fuckin’ ’round, actin’ brand newI ain’t tryna tell you what to do, but try to play it coolBaby, I ain’t playing by your rulesEverything look better with a view, yeah (Latino gang, J Balvin, man)[Verse 3: J Balvin] Baby, ya estoy cansado de tu bipolaridad, yah-yah-yehDeja ya de estar peleando sin una necesidadValórame, bebé, yoCon ese humor nadie te aguantará¿Quién te entiende? Si conmigo no te falta na’Cógela suave, ma’, porque esta bomba explotaráSi te saco el genio no vuelvo a frotar tu lámparaAy, listo, te dejé en vistoPero fue porque estaba grabando mi discoY tú pensando que yo estaba en la discoDeja de pelear, que la pasemos más rico [Chorus: 24kGoldn] Why you always in a mood? Fuckin’ ’round, actin’ brand newI ain’t tryna tell you what to do, but try to play it coolBaby, I ain’t playing by your rulesEverything look better with a viewWhy you always in a mood? Fuckin’ ’round, actin’ brand newI ain’t tryna tell you what to do, but try to play it coolBaby, I ain’t playing by your rulesEverything look better with a view, yeah

JB JB

Perché hai sempre questo umore? Cazzegg* in giro, ti comporti in modo diverso

non sto cercando di dirti cosa fare, ma ti ho detto di stare tranquillo

baby, io non gioco secondo le tue regole

tutto sembra più bello con un altro punto di vista

perché hai sempre questo umore? Cazzegg*, ti comporti in modo diverso

non sto cercando di dirti cosa fare, ma ti ho detto di stare tranquillo

baby, io non gioco secondo le tue regole

tutto sembra più bello con un altro punto di vista

hai avuto le pall* girate, hai avuto un bel caratterino

che cosa devo fare per dimenticarti?

Non ti potrei mai perdere

forse passare una notte fuori in città come facevamo una volta

potremo stare seduti, guardare roba divertente su Youtube

io so che a volte posso farmi un paio di bicchierini

sto cercando di connettermi al tuo corpo, ragazza, è come il Bluetooth

tu sai cosa voglio dire, tu sai quello di cui ho bisogno

facciamo giochi per evitare la depressione

ci siamo già stati prima e io non sarò la tua vittima

Perché hai sempre questo umore? Cazzegg* in giro, ti comporti in modo diverso

non sto cercando di dirti cosa fare, ma ti ho detto di stare tranquillo

baby, io non gioco secondo le tue regole

tutto sembra più bello con un altro punto di vista

perché hai sempre questo umore? Cazzegg*, ti comporti in modo diverso

non sto cercando di dirti cosa fare, ma ti ho detto di stare tranquillo

baby, io non gioco secondo le tue regole

tutto sembra più bello con un altro punto di vista

yeah. ho J.B. e J.B tu sai che le ragazze impazziscono

una canzone numero uno nel mondo, quindi adesso lei vuole uscire con me

da dove vengo, le persone come me non arrivano al mainstream

e perché questo atteggiamento? baby, dimmi perché mi stai odiando

noi ci scontriamo e litighiamo, tu ti irrigidisci

litighiamo tutta la notte, che cosa dovremmo fare?

non posso fare bene le cose, quindi mi sto muovendo

immagino di poterlo dire tranquillamente

noi giochiamo giochi per evitare la depressione

siamo stati qui prima e io non sarò la tua vittima

Perché hai sempre questo umore? Cazzegg* in giro, ti comporti in modo diverso

non sto cercando di dirti cosa fare, ma ti ho detto di stare tranquillo

baby, io non gioco secondo le tue regole

tutto sembra più bello con un altro punto di vista

perché hai sempre questo umore? Cazzegg*, ti comporti in modo diverso

non sto cercando di dirti cosa fare, ma ti ho detto di stare tranquillo

baby, io non gioco secondo le tue regole

tutto sembra più bello con un altro punto di vista, yeah (gang latina, J Balvin, uomo)

baby, io sono stanco del tuo essere bipolare, ya ya ya

smetti di incavolarti senza motivo

stammi dietro, bebe, yo

con questo umore nessuno ti potrà sopportare

chi ti capisce? Se con me non ti manca niente

prendila dolcemente, ma’, perché questa bomba esploderà

se ti tiro fuori il giro non sfregherò ancora la tua lampada

ay furbetto, ti ho già visto

ma è stato perché stavo registrando il mio disco

e tu pensando che io ero in disco

smettila di litigare, che lo possiamo vivere meglio

Perché hai sempre questo umore? Cazzegg* in giro, ti comporti in modo diverso

non sto cercando di dirti cosa fare, ma ti ho detto di stare tranquillo

baby, io non gioco secondo le tue regole

tutto sembra più bello con un altro punto di vista

perché hai sempre questo umore? Cazzegg*, ti comporti in modo diverso

non sto cercando di dirti cosa fare, ma ti ho detto di stare tranquillo

baby, io non gioco secondo le tue regole

tutto sembra più bello con un altro punto di vista, yeah