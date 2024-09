Alice nella Città 2024: 5 film e serie tv da non perdere

Dopo la presentazione del programma della Festa del Cinema di Roma 2024 è stato presentato anche quello di Alice nella Città 2024, manifestazione parallela che ormai da anni si accompagna alla Festa; l’appuntamento è infatti dal 16 al 27 ottobre. Nell’attesa abbiamo selezionato cinque titoli, tra film e serie tv, che non vediamo l’ora di vedere.

5 film e serie tv da non perdere ad Alice nella Città 2024

La Legge di Lidia Pöet 2 di Letizia Lamartire, Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa con Matila De Angelis, Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino: A Lidia non è permesso di fare l’avvocato per una legge scritta dagli uomini. Perciò questa volta punta ancora più in alto, vuole cambiare la legge. Mentre continua a collaborare con il fratello Enrico (Pasino), affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, vuole convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la sua legge trovi finalmente voce.

Adorazione di Stefano Mordini con Noemi Magagnini, Alice Lupparelli, Beatrice Puccilli: Adorazione è una serie young adult che racconta la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi

adolescenti durante l’estate che cambierà per sempre le loro vite. La scuola è appena finita e i

turisti iniziano ad accorrere sulle splendide spiagge di Sabaudia, quando Elena, 16 anni e una

voglia matta di fuggire dalla provincia dell’Agro pontino, scompare. Ognuno degli amici di Elena

sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua

misteriosa sparizione. Sarà l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei

ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.

A Real Pain di Jesse Eisenberg con Jesse Eisenberg e Kieran Culkin: A Real Pain segue David (Jesse Eisenberg) e Benji (Kieran Culkin), due cugini non in sintonia tra loro, che si ritrovano per un tour in Polonia in onore della loro amata nonna. L’avventura prende una svolta quando le vecchie tensioni della strana coppia riemergono sullo sfondo della loro storia familiare.

Blitz di Steve McQueen con Saorsie Ronan, Paul Weller, Stephen Graham, Harris

Dickinson: una storia struggente di sopravvivenza e coraggio, in cui ogni cittadino londinese deve lottare per affrontare la paura e le separazioni causate dalla guerra durante la Blitzkrieg tedesca. (In collaborazione con la Festa del Cinema)

In viaggio con mio figlio di Tony Goldwyn con William A. Fitzgerald, Bobby Cannavale, Robert De Niro: una storia profonda e complessa, radicata nella vita reale delle persone. Ezra, un vivace ragazzo di 11 anni con disturbi dello spettro autistico vive un’avventura attraverso il paese che lo

porterà a conoscere meglio con suo padre e a comprendere le sfide uniche che devono affrontare come famiglia, grazie anche alla presenza del nonno Stan.

