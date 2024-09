Festa del Cinema di Roma 2024: i film e le serie tv da non perdere

La Festa del Cinema di Roma 2024 è alle porte e con la presentazione del programma possiamo finalmente dare un’occhiata a cosa vedremo durante gli undici giorni di festival. Tornato competitiva due anni fa, la kermesse ospiterà anche quest’anno film e serie tv, sia italiane che internazionali, sia in concorso che nelle sezioni parallele (Freestyle, Grand Public e Best of 2024).

Menzione speciale poi per Viggo Mortensen e Johnny Deep che riceveranno il premio alla carriera. L’appuntamento con la Festa del Cinema di Roma 2024 è dal 16 al 27 ottobre. Nell’attesa ecco quelli che, secondo noi, sono i film da non perdere.

5 film e serie tv da non perdere che vedremo alla Festa del Cinema di Roma 2024

The Trainer di Tony Kaye con Vito Schnabel, Julia Fox, Steven Van Zandt, Beverly D’Angelo, Bella Thorne: Indossa un casco, quasi alato, che sembra quello di Mercurio nell’iconografia classica ed è ispirato a Troy, una canotta nera e braghe da ginnastica rosse: si chiama Jack, è un giovane esperto di fitness che sta attraversando un periodo difficile ed è perciò costretto a vivere con la mamma a Los Angeles, e che conta sul suo casco per riuscire, durante otto vertiginosi giorni senza sonno, ad afferrare finalmente il suo American Dream.

L’amica Geniale, Storia della bambina perduta di Laura Bispuri con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino, Fabrizio Gifuni, Stefano Dionisi: Nella quarta stagione della serie, diretta da Laura Bispuri, Lila ed Elena sono ormai giunte all’età adulta, cariche del peso di esistenze tumultuose sospese tra cadute rovinose e improvvise rinascite. Elena (Alba Rohrwacher) ha raggiunto la fama come scrittrice, si è sposata, ha avuto due figlie, poi si è separata, e ora fa ritorno a Napoli, attratta da un amore giovanile riemerso nella sua vita adulta. Lila (Irene Maiorino), invece, è rimasta ancorata alla sua città, immersa nei complessi legami familiari e nelle trame oscure della camorra, ma ha saputo reinventarsi come imprenditrice informatica. Di fronte alle sfide della vita, entrambe le donne continueranno a scoprire nuovi lati del loro carattere. Sullo sfondo, la Storia d’Italia e del mondo si dipana come un arazzo, costringendo le protagoniste a misurarsi col mutare dei tempi.

Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri con Andrea Arru, Claudia Pandolfi, Corrado Fortuna: Il film di Margherita Ferri racconta uno dei primi casi riconosciuti di cyberbullismo: quello di Andrea Spezzacatena, spinto a compiere un gesto irreparabile dalle canzonature dei compagni su Facebook. Galeotti furono un paio di pantaloni la cui stoffa scolorita dal lavaggio aveva assunto una colorazione rosa: Andrea decise d’indossarli egualmente in barba alle possibili reazioni di chi è ancora prigioniero di fragili stereotipi sociali basati sul mito dell’apparenza.

Saturday Night di Jason Reitman con Gabriel LaBelle, Rachel Sennott, Cory Michael Smith, Ella Hunt, Dylan O’Brien, Emily Fairn, Matt Wood, Lamorne Morris, Kim Matula, Finn Wolfhard, Nicholas Braun, Cooper Hoffman, Andrew Barth Feldman, Kaia Gerber, Tommy Dewey, Willem Dafoe: Si facevano chiamare “The not ready for prime time players” (gli artisti non pronti per il prime time); erano Chevy Chase, Dan Aykroyd, John Belushi, Gilda Radner, Jane Curtain, Laraine Newman, Garrett Morris, ai quali vanno aggiunti i tanti ospiti speciali, da Billy Crystal a Jimmy Henson e, scrittori, truccatori, costumisti, tecnici, musicisti e, su tutti, il produttore trentenne Lorne Michaels, che inventò uno degli show televisivi più rivoluzionari del mondo, andato in onda per la prima volta sulla Nbc l’11 ottobre del 1975, alle 23.30, dallo studio 8H del Rockefeller Plaza di New York: il Saturday Night Live.

We Live in Time di John Crowley con Florence Pugh, Andrew Garfield: Dieci anni nella vita di una coppia, nata per caso (o per incidente), magnifica e diversa: Tobias un po’ depresso dopo un divorzio, e Almut, una chef vitalissima. Incontro, attrazione, sesso, matrimonio, gravidanza, malattie e gli altri alti e bassi della vita che vanno e vengono durante questi dieci anni, non lineari, ma intrecciati dalla sceneggiatura abilissima del drammaturgo Nick Payne.

Vi potrebbe interessare anche:

Wicked: tutto sul film tratto dal musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande

A Complete Unknown: tutto sul biopic di Bob Dylan con Timothée Chalamet