Aka7Evenisoverparty: facciamo un po’ di chiarezza sull’hashtag!

#Aka7Evenisoverparty è l’hashtag che in serata è schizzato in vetta alle tendenze di Twitter Italia in un nanosecondo. Il motivo? Il popolo del web ha deciso di cancellare Aka7Even per una sua collaborazione (evidentemente non gradita) con la Stardust House, una delle più celebri case di TikToker italiane. Ma quale senso può avere un #OverParty del genere?

#Aka7Evenisoverparty: ecco cosa sta succedendo

Facciamo un passetto indietro. In serata su Ginger Generation vi abbiamo riportato alcune Stories di Aka7Even e la Stardust House insieme supponendo che si trattasse del video ufficiale del singolo Loca.

Gli elementi che ci hanno portato a questa (parziale, temporanea) conclusione sono stati svariati. Il fatto che, con l’arrivo della stagione estiva, Aka si stia giustamente preparando per la fase promozionale di un singolo tormentone. Inoltre, il fatto che Aka in persona abbia accompagnato le Stories dalla Stardust House con l’hashtag #Loca. Infine, una considerazione nata dall’esperienza: di video ufficiali per tormentoni estivi con tiktoker e webstar come protagonisti ce ne sono stati moltissimi di recente. Pensiamo, giusto per fare un esempio, a Luis Sal nel video di Faccio quello che voglio di Fabio Rovazzi o a Diego Lazzari ed Elisa Maino nel video di Cialde degli Zero Assoluto.

La Stardust House, sulla carta, ha tutti gli elementi perfetti per il videoclip di una hit estiva. Ci sono tanti ragazzi e ragazze giovani, seguitissimi sui social, affascinanti e molti di loro sono appassionati di canto e di ballo. Personaggi e un copione che, come dicevamo, abbiamo già visto in molti altri video.

Per ora, tuttavia, Aka7even e il suo team non hanno confermato nulla a riguardo. L’unica cosa certa è che il cantante di Amici ha fatto visita alla casa dei tiktoker e che, come minimo, sta girando dei contenuti per i social. Se questa collab porterà anche un video ufficiale questo sarà soltanto il tempo a dircelo. A breve la nostra redazione intervisterà Aka (qui per i dettagli!) e proveremo a scoprirne qualcosa in più.

In ogni caso, ricordiamoci sempre quanto possano essere dannosi i #cancelparties (anche quelli fatti “per scherzo”) soprattutto quando ad esserne vittima sono artisti giovani ed emergenti come Aka.