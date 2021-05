Matt e Bise saranno doppiatori di Luca della Pixar?

Matt & Bise, i due youtuber che la redazione di Ginger Generation aveva intervistato in questa occasione, saranno coinvolti nel progetto di Luca delle Pixar?

Al momento questa domanda non ha una risposta precisa. Quello che è certo è che Disney ha deciso di contattare la coppia di webstar perchè c’è effettivamente qualcosa che sta bollendo in pentola.

Matt & Bise nel film Pixar Luca? Ecco cosa sappiamo

Poche ore fa i due youtuber hanno pubblicato una foto su Instagram dalle Cinque Terre. Il film Disney Luca è ambientato proprio qui, negli anni ’60, fra le meravigliose case dei pescatori liguri.

Ecco l’immagine pubblicata dalle due webstar.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matt Pelusi – Matt & Bise (@matteopelusi)

Non ci è dato sapere per il momento quello che in due hanno in serbo per noi. Quel che è certo è che Disney ha da ormai molto tempo iniziato ad assoldare celebrità, anche del web, per lanciare i suoi prodotti. Potrebbe essere, ma questa è una semplice supposizione, che Matt & Bise presteranno la voce a due personaggi della serie.

I due protagonisti sono proprio due ragazzi, Alberto Scorfano e Luca Paguro, ma magari Matteo Pelusi e Valentino Bisegna hanno soltanto doppiato due personaggi minori. In ogni caso, è anche possibile che i due abbiamo semplicemente partecipato ad un progetto promozionale, magari ad una clip o a qualcosa di simile! Chi vivrà vedrà ma immaginiamo che lo scopriremo presto!

Chi sono Matt & Bise: ecco la loro biografia

(Matteo Pelusi, 1993 & Valentino Bisegna, 1993), noti come il duo di youtuber più amati in Italia, sono specializzati in video divertenti e sfide. I loro contenuti sul canale YouTube registrano più di 250 milioni di visualizzazioni. Con ben 3 milioni di follower su Instagram e 2 milioni di fan su Facebook Matt & Bise non solo sono popolari nel mondo di Internet ma hanno partecipato a svariati programmi TV sulle reti Mediaset, Rai e Sky.

Alle spalle, i due youtuber hanno anche dei libri! Qui sotto potete acquistare Fuori dal web, Come sopravvivere a New York e Una mamma per nemica!