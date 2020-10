Da qualche giorno circolava la voce su un possibile licenziamento dell’attore di After Shane Paul McGhie, che tutti conosciamo come Landon Gibson nella serie cinematografica tratta dai libri di Anna Todd. Come vi abbiamo anticipato qui ieri, in Bulgaria sono iniziate le riprese di After 3 con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, ma molte persone hanno notato un grande assente.

Sono apparse, infatti, delle foto che ritraggono Josephine mentre gira una scena con un ragazzo nero, presumibilmente Landon, ma che non era l’attore che lo ha interpretato per i primi due film, ovvero Shane Paul McGhie.

La conferma di un nuovo Landon in After 3:

La conferma ufficiale è arrivata dallo stesso attore attraverso un post su Instagram e nelle stories: “E’ con il cuore pesante che annuncio che non andrò in Bulgaria per girare. Non siamo riusciti a raggiungere un accordo e ho dovuto prendere una decisione difficile” ha scritto Shane. “Ho dovuto farmi valere, nel modo in Landon avrebbe fatto. Sono grato per come sono stato accolto nella famiglia di After e per il sostegno durante questo viaggio incredibile“.

“Ho sentito il vostro amore giungere da tutto il mondo ed è stata la più grande benedizione ed onore” ha continuato l’attore, “ho visto come, per molti di voi, After ha cambiato le vostre vite ed è stato una luce nei momenti bui“. L’ormai ex Landon di After ha anche ringraziato Anna Todd ed ha chiesto al fandom di essere gentili con il suo sostituto: “Per favore date il benvenuto all’attore che mi sostituirà e trattatelo con lo stesso rispetto ed amore che avete riservato a me dal primo giorno“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shaney P (@shanepaulmcghie) in data: 5 Ott 2020 alle ore 5:02 PDT

La reazione di Anna Todd:

Come vi avevamo già raccontato ieri, la scrittrice e produttrice Anna Todd aveva già dimostrato la sua disapprovazione verso questa decisione smettendo di seguire l’account Instagram ufficiale di After The Movie. Poi ha anche commentato sotto il post di addio di Shane Paul McGhie.

“Sono distrutta” ha scritto sotto la lettera postata dall’attore, “Sento di avere così tante cose da dire, ma te le ho dette direttamente a te. Onestamente sei il migliore. Sarai sempre tu LG per me“.

Chi lo sostituirà in After 3 e 4?

Purtroppo non abbiamo ancora conferme ufficiali su chi sostituirà Shane Paul McGhie nel ruolo di Landon in After 3 e 4, ma come vi abbiamo anticipato è stato avvistato un altro attore nero sul set insieme alla protagonista. Per ora l’account ufficiale del film non ha nemmeno detto addio a Shane, quindi potrebbe volerci un po’ di tempo prima di scoprire il nome del suo sostituto.