In quale città si farà Eurovision 2022? Le 17 città che si sono candidate

In quale città si farà Eurovision 2022 dopo la vittoria dei Maneskin? Oggi è stata pubblicata dalla Rai la lista ufficiale delle città italiane che si sono candidate per ospitare la manifestazione il prossimo anno. Il bando è stato chiuso ieri e sono in 17 le città che si sono offerte, ecco la la lista completa.

Acireale (CT)

Alessandria

Bertinoro di Romagna (FC)

Bologna

Genova

Firenze

Jesolo (VE)

Matera

Milano

Palazzolo Acreide (SR)

Pesaro

Rimini

Roma

Sanremo (IM)

Torino

Trieste

Viterbo.

In quale città italiana si farà Eurovision 2022?

Nonostante il grande interesse, però, resta da vedere quali saranno le città che possono attenersi nel concreto ai notevoli requisiti richiesti dalla manifestazione. Tra questi, quello di disporre di una struttura al chiuso con una capienza di almeno 8 mila posti e un’altezza di 18 metri. L’infrastruttura deve essere dotata di collegamenti con un aeroporto internazionale, di strutture logistiche e di un’offerta alberghiera verosimilmente sufficiente ad ospitare il pubblico previsto.

Già prima dell’apertura del bando ufficiale, inoltre, gli scommettitori si sono pronunciati sulla metropoli italiana più quotata per ospitare Eurovision 2022. La città in questione è Torino. Quest’ultima, tra l’altro, è stata la prima in assoluto a presentare la sua candidatura ufficiale, oltre che a manifestare la propria disponibilità.

Una copia dettagliata dei requisiti e la decisione finale verrà inviata entro fine agosto alle città candidate. Tuttavia, secondo un comunicato pubblicato già a maggio sarebbero solo in quattro quelle idonee. Si tratta di Milano, Roma, Torino e Bologna.

La precedente edizione dell’Eurovision Song Contest che si è svolta in Italia è stata ospitata da Roma, nel 1991, dopo la vittoria di Toto Cotugno. Ancor prima da Napoli nel 1965, in seguito alla vittoria di Gigliola Cinquetti. Secondo voi quali di quelle che si sono offerte è la location più adatta?