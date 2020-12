Turning Red: ecco il prossimo film d’animazione della Pixar

In occasione dell’Investor Day, di cui vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi, la Disney ha annunciato diversi titoli che vedremo prossimamente in sala o su Disney+. Tra questi c’è anche Turning Red, produzione Disney Pixar che arriverà nei cinema a partire dall’11 marzo 2022.

Diretto da Domee Shi, già sceneggiatrice e regista del corto Bao, Turning Red che, come rivelato da Deadline, avrà come protagonista Mei una ragazzina adolescente molto timida. Talmente timida da trasformarsi in un panda rosso quando diventa troppo felice.

Ancora non sappiamo nient’altro del film, tuttavia Turning Red conferma la volontà della Pixar di mantenere una doppia produzione annuale o alternata che vede alternarsi film più impegnati ad altri pensati per un target di bambini e/o ragazzini. Un po’ come abbiamo già visto con Onward quest’anno.

Ma non è finita qui. La Pixar ha anche annunciato Lightyear, un film dedicato alle origini di Buzz Lightyear, indimenticabile co-protagonista della saga di Toy Story. Il film sarà diretto da Angus MacLane e doppiato da Chris Evans.

Il prossimo anno uscirà inoltre il già annunciato Luca, diretto dall’italiano Enrico Casarosa, già vincitore del Premio Oscar per il corto La Luna. Il film uscirà nelle sale a partire dal 18 giugno 2021.

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Continuate a seguirci per saperne di più su Turning Red e tutte le altre uscite della Pixar!