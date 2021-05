Io rimango qui: l’emozionante connubio tra cinema, amore e malattia

Al cinema dal 20 maggio, Io rimango qui offre una prospettiva fresca ed emotivamente coinvolgente su una tematica che il cinema ha spesso affrontato, quella della malattia che arriva all’improvviso.

Ispirato a una storia vera, il film è a sua volta tratto dal best seller God, You’re Such a Prick! scritto da Frank Pape il padre della protagonista, Steffi.

Vivere la bellezza di ogni giorno, nonostante tutto

In Io rimango qui la protagonista è una ragazza di 16 anni che improvvisamente scopre di essere malata terminale e che, nonostante tutto, fa di tutto per assaporare la bellezza di ogni singolo giorno. Non senza paura.

La storia di Steffi è unica, ma ricorda da vicino molte altre storie che il cinema negli corso degli anni ha voluto raccontare cercando sempre di rivolgersi nel modo giusto alla generazione di riferimento.

Basti pensare al capostipite di questo filone, il cult Love Story del 1970, fino ad arrivare a titoli più recenti come I passi dell’amore (2002), Colpa delle stelle (2014), ma anche A un metro da te (2019) o Sul più bello (2020). In ogni caso il cinema ha sempre cercato di raccontare il dramma di chi si trova a dover combattere la malattia facendo leva su sentimenti positivi come il coraggio e la speranza.

Gli stessi che, in Io rimango qui, aiutano Steffi ad allontanare la paura di dover lasciare tutto ciò che ama all’improvviso e dandole la forza di essere libera e capire cosa desidera, per amare e amarsi con tutta se stessa come mai prima.

Un messaggio che non passa mai di moda e che Io rimango qui riesce a restituirci con grande forza, onestà e umanità.

La trama del film

La vita di Steffi non potrebbe essere più perfetta: è giovane, è nel pieno di una bellissima storia d’amore e ha in programma un viaggio con destinazione Parigi.

Se non fosse che a pochi giorni dalla partenza, dopo una serie di controlli medici, una diagnosi le cambierà per sempre la sua vita: non ha più molto tempo. Ma Steve, un ragazzo che conosce a malapena, classico “bad boy”, si offre di accompagnarla a Parigi. Senza ulteriori indugi all’insaputa di tutti, i due partono per un incredibile viaggio che Steffi non scorderà mai.

Io rimango qui è una storia in cui la voglia di vivere, il coraggio di osare si combinano per un racconto sorprendente e ricco di emozioni.

