Alessandro Montesi: trama e prezzo di Monte, il suo primo libro!

Torniamo volentieri a parlare su Ginger Generation di Alessandro Montesi, influencer e youtuber da oltre 1 milione di iscritti che soltanto su Instagram vanta oltre 500 mila followers!





Il 26 gennaio è infatti uscito in tutte le librerie, fisiche e online come Amazon, il suo primo libro, edito da Mondadori! Monte, questo il titolo del libro, è un altro grande traguardo per la webstar, che ha così commentato questo suo ambizioso progetto via social:

È una vita che ci sto lavorando e che non vedo l’ora di dirvelo! Nel libro non solo si parla di me, ma delle mie esperienze, del mio percorso e di tutto quello che ho affrontato per arrivare qui dove sono ora❤️

Partendo dal mio primo video pubblicato 13 anni fa nel 2008, quando avevo 7 anni 😱 arrivando a tutto quello che siamo riusciti a costruire insieme.



Lo dedico principalmente a tutti voi. Voi che dal giorno zero mi avete sempre sostenuto, qualunque cosa facessi. Chi si ricorda i miei primi video su YouTube da solo in cameretta? E della nostra prima casa a Milano, a vivere da soli a 17 anni senza un minimo di esperienza? Non vedo l’ora che possiate finalmente leggere tutto quello che ho provato. Le belle e le brutte esperienze. I lati positivi e soprattutto quelli negativi che una vita del genere ti porta ad affrontare.

Ho dedicato la mia vita al Web, alla mia passione per i Video nata appunto quando avevo solo 8 anni, quando fare lo “Youtuber” era da sfigati (forse lo ero in effetti😂) e nessuno era mai riuscito a farlo diventare un lavoro, non si guadagnava 1 euro.

La fortuna ha voluto che continuando con quello che mi è sempre piaciuto fare sono riuscito a vivere di questo. Non vi ringrazierò mai abbastanza🙏

Siete pronti?

Di che cosa parla Monte, il primo libro di Alessandro Montesi

Ecco la trama del libro di Alessandro, come riportata su Amazon!

Mi butto in ogni nuova esperienza mi si presenti davanti. Affronto tutte le nuove avventure. Evito di pormi limiti, sempre cercando di lavorare al meglio delle mie possibilità. Col tempo ho imparato che, impegnandosi e lavorando, si può ottenere quasi tutto.” In questo libro, Alessandro Montesi, webstar tra le più amate e conosciute dai giovani, accompagna i suoi fan alla scoperta del suo universo musicale e ripercorre le tappe che lo hanno portato alla realizzazione dei suoi singoli e del suo nuovo album. Il racconto in presa diretta di una passione travolgente per la musica.

Congratulazioni di cuore ad Alessandro per questo importante risultato professionale!