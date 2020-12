Monte – Tutto Bene: testo e significato della canzone

Tutto Bene è il nuovo singolo del giovanissimo cantante Alessandro Montesi alias Monte che torna sulle scene con un nuovo singolo dal sapore sarcastico prima dell’arrivo del nuovo disco Open World.

Il brano è finalizzato a ricordare che nonostante si stia attraversando un periodo complicato della propria vita, nonostante gli errori commessi o le occasioni perse, un periodo buio non può altro che lasciar spazio a giorni migliori, che ci permetteranno di ricordarli con il sorriso e un po’ di malinconia, poiché alla fine va sempre tutto bene.

Testo di Tutto Bene

Asciuga quelle le lacrime

Noi siamo dentro un anime

Proteggimi mia kagune

Come in tokyo ghoul

Vedi il sole sorgere

Luce nella polvere

Se Hai un sogno inizia

A correre non fermarti più

Se la vita è un manga dipende da come

Leggi le pagine

Siamo l’errore in sistema

Senza margine

La musica disegna

La nostra immagine

Salto nel vuoto.

E so che andrà tutto bene ormai

Anche se intorno ho i parasite

so che sarò il mio sempai

andrà tutto bene

E so che andrà tutto bene

Sempre bene

Tutto bene

Sempre Bene

Asciuga quelle lacrime

Non serve mica piangere

Sai quello che c’è stato

No non tornerà più

Siamo il ghiaccio Dell’antartide

So che mi vuoi amantide

Un diamante è per sempre

Solo se lo vuoi tu

E so che andrà tutto bene

Dal primo all’ultimo momento in cui mi lascerai

E non staremo piu insieme

Il tempo passa ma io

Non cambierò mai

E so che andrà tutto bene

Sempre bene

Tutto bene

Sempre Bene

E so che andrà tutto bene ormai

Anche se intorno ho i parasite

so che sarò il mio sempai

andrà tutto bene

E so che andrà tutto bene

Sempre bene