Tancredi e Peia si sono lasciati: cos’è successo

Tancredi e Peia si sono lasciati: lo hanno comunicato ufficialmente i due creator con un lungo post su Instagram:

Vi abbiamo resi partecipi di tutto (anche se un po’ tardi), quindi io e Tanc ci tenevamo a dirvi che non stiamo più insieme. E’ stata una storia bellissima, lo ringrazierò di tutto per sempre, per gli insegnamenti e i ricordi che mi porterò per tutta la vita. Sono cresciuta tanto. Tra noi non ci sono rancori, nessuno ha fatto torti a nessuno, semplicemente a volte le cose devono andare così. Ci vorremo sempre tanto bene e vi chiediamo di rispettare noi e chiunque ci sta vicino. E’ difficile per entrambi. Vi voglio bene. P.

Queste le parole del tiktoker, ex membro dei Q4, per spiegare la fine della relazione con Martina Pompeiano:

Io e Peia non stiamo più insieme. Volevamo dirvelo e farvi sapere che tra noi non è successo niente di male, ma una storia può nascere come finire. Ci vogliamo veramente molto bene e ognuno ha dato tanto all’altro, tanti ricordi insieme e tanti insegnamenti. Rimarrà per sempre un bellissimo ricordo. Vi chiedo gentilmente di rispettare i nostri spazi e le nostre scelte. T.

E pensare che Tancredi e Peia erano sembrati molto affiatati nei primissimi video caricati da Martina sul suo canale Youtube, aperto da poco.

Da lì a poco, però, i fan non hanno potuto fare a meno di notare delle frecciatine scambiate via social dai due ragazzi.

Stando alle loro stesse parole per spiegare la rottura, le incomprensioni reciproche non sembrerebbero superabili, anche se alla fine sono rimasti in buoni rapporti.

E voi che ne pensate? Vi piaceva la coppia formata da Tancredi e Peia?