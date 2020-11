In attesa che il 27 novembre esca il suo nuovo album, Miley Cyrus ha rilasciato il brano Edge Of Midnight con Stevie Nicks, che sarà inserito nell’album Plastic Hearts. In merito a questa nuova collaborazione l’ex stellina Disney ha dichiarato:

Stevie è una dei miei idoli e fonte di ispirazione. È un onore per me chiamarla adesso una delle mie amiche e collaboratrici. Edge of Midnight la trovate ovunque!

Un’altra piccola anticipazione di quello che sarà il sound e il mood dell’album con questa collaborazione che conferma, ancora una volta, la versatilità e la voglia di sperimentare di Miley.

La trackilist di Plastic Hearts

Non si conosce ancora la tracklist ufficiale del nuovo album della cantante di Midnight Sky che potrebbe essere rivelata in toto nelle prossime settimane, poco prima del lancio ufficiale.

Testo di Miley Cyrus

Yeah, it’s been a long night and the mirror’s telling me to go home

But it’s been a long time since I felt this good on my own (Uh)

Lotta years went by with my hands tied up in your ropes

Forever and ever, no more (No more)

Traduzione di Miley Cyrus

[Pre-Chorus: Miley Cyrus] The midnight sky is the road I’m takin’Head high up in the clouds (Oh, oh) [Chorus: Miley Cyrus, Stevie Nicks, Both] I was born to run, I don’t belong to anyone, oh noI don’t need to be loved by you (By you)Fire in my lungs, can’t bite the devil on my tongue, oh noI don’t need to be loved by youJust like the white ring doveSings a song, sounds like she’s singingOoh, baby, ooh, said, oohJust like the white ring dovеSings a song, sounds like she’s singingOoh, baby, ooh, said, oohLoved by you [Post-Chorus: Miley Cyrus, Stevie Nicks] La, la, la-la, laMidnight [Verse 2: Stevie Nicks with Miley Cyrus, Miley Cyrus] And thе days go by like a strand in the windIn the web that is my own, I begin againI sing to my friend, eh (Everything stopped)Nothing else mattered (Nothing else mattered)(No more) [Pre-Chorus: Miley Cyrus] The midnight sky is the road I’m takin’Head high up in the clouds (Oh, oh) [Chorus: Miley Cyrus, Stevie Nicks, Both] I was born to run, I don’t belong to anyone, oh noI don’t need to be loved by you (By you)Fire in my lungs, can’t bite the devil on my tongue, oh noI don’t need to be loved by youSee my lips on her mouth, everybody’s talkin’ now, babyOoh, baby, ooh, said, oohJust like the white ring dove (Just like the white ring dove)Sings a song, sounds like she’s singingOoh, baby, ooh, said, ooh [Bridge: Both, Miley Cyrus] Falling on, on the edge ofSeventeenI don’t hide blurry eyes like youLike you [Chorus: Miley Cyrus, Stevie Nicks, Both] I was born to run, I don’t belong to anyone, oh noI don’t need to be loved by you (By you)Fire in my lungs, can’t bite the devil on my tongue, you knowI don’t need to be loved by youJust like the white winged dove (Just like the white winged dove)Sings a song, sounds like she’s singingOoh, baby, ooh, said, oohJust like the white winged dove (Just like the white winged dove)Sings a song, sounds like she’s singingOoh, baby, ooh, said, oohLoved by you, yeah [Outro: Miley Cyrus, Stevie Nicks] La, la, la-la, laIn the midnightYou know it’s trueIn the midnightSky (Loved by you)

Sì, è stata una lunga notte e lo specchio mi dice di tornare a casa

Ma è passato molto tempo da quando mi sentivo così bene da solo (Uh)

Sono passati molti anni con le mie mani legate alle tue corde

Per sempre e mai, non più (non più)

[Pre-Ritornello: Miley Cyrus] Il cielo di mezzanotte è la strada che sto prendendo

Sono nato per correre, non appartengo a nessuno, oh no

Non ho bisogno di essere amato da te (da te)

Fuoco nei miei polmoni, non riesco a mordermi il diavolo sulla lingua, oh no

Non ho bisogno di essere amato da te

Proprio come l’anello bianco della colomba

Canta una canzone, suona come se stesse cantando

Ooh, baby, ooh, ha detto, ooh

Proprio come l’anello bianco della colomba

Canta una canzone, suona come se stesse cantando

Ooh, baby, ooh, ha detto, ooh

Amato da te

La, la, la-la, la

Mezzanotte

E i giorni passano come un filo al vento

Nel web che è mio, ricomincio

Canto al mio amico, eh (tutto si è fermato)

Nient’altro importava (Nient’altro importava)

(Non piu)

Il cielo di mezzanotte è la strada che sto prendendo

Testa in alto tra le nuvole (Oh, oh)

[Ritornello: Miley Cyrus, Stevie Nicks, entrambi] Sono nato per correre, non appartengo a nessuno, oh noNon ho bisogno di essere amato da te (da te)Fuoco nei miei polmoni, non riesco a mordermi il diavolo sulla lingua, oh noNon ho bisogno di essere amato da teGuarda le mie labbra sulla sua bocca, tutti parlano adesso, piccolaOoh, baby, ooh, ha detto, oohProprio come la colomba dell’anello bianco (Proprio come la colomba dell’anello bianco)Canta una canzone, suona come se stesse cantandoOoh, baby, ooh, ha detto, ooh

Falling on, on the edge of

Diciassette

Non nascondo gli occhi sfocati come te

Come te

Sono nato per correre, non appartengo a nessuno, oh no

Non ho bisogno di essere amato da te (da te)

Fuoco nei miei polmoni, non riesco a mordermi il diavolo sulla lingua, sai

Non ho bisogno di essere amato da te

Proprio come la colomba alata bianca (Proprio come la colomba alata bianca)

Canta una canzone, suona come se stesse cantando

Ooh, baby, ooh, ha detto, ooh

Proprio come la colomba alata bianca (Proprio come la colomba alata bianca)

Canta una canzone, suona come se stesse cantando

Ooh, baby, ooh, ha detto, ooh

Amato da te, sì

La, la, la-la, la

A mezzanotte

Sai che è vero

A mezzanotte

Cielo (amato da te)