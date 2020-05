Nuela: Odio tutti è il suo nuovo singolo in arrivo il 29 maggio!

View this post on Instagram

È arrivato il momento di parlare di Alice… Ho conosciuto questa ragazza attraverso i social e mi ha subito colpito. Più passava il tempo e più cercavo di farmi notare, ma senza mai riuscirci. Dentro di me cresceva la necessità di conoscerla, sentivo che c’era molto di più, anche se non sapevo spiegarmi cosa fosse. Un giorno all’improvviso scoprii che Alice sarebbe stata ad un evento in cui mi sarei esibito e non persi l’occasione; dovevo conoscerla di persona! Finalmente ci presentammo e in un istante fui ripagato di tutta l’attesa. In quel momento mi fu tutto più chiaro; il modo migliore per dirle ciò che provo è farlo tramite la cosa che mi riesce meglio, la musica. “Alice” fuori il 20 dicembre, presalva al link in bio! Fate lo screenshot, postatelo nelle vostre storie taggandomi e 20 di voi sapranno che è Alice e ascolteranno il pezzo in anteprima❤