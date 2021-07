Venezia 78: Spencer con Kristen Stewart sarà presentato al Lido

Mancano ancora un paio di mesi prima del via di Venezia 78, ma nel frattempo possiamo gustare qualche interessante anticipazione. L’ultima di queste riguarda Spencer, atteso film di Pablo Larrain con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, che sarà presentato proprio in occasione del festival sulla città lagunare.

Di che cosa parlerà il film

Scritto da Steven Knight, già creatore di Peaks Blinders, il film si concentrerà su un weekend cruciale nella vita di Lady D: quello in cui, durante le feste natalizie trascorse a Sandringham, lei decise di separarsi dal principe Carlo.

Nel cast di Spencer vedremo anche il nominato al premio BAFTA Timothy Spall (Mr. Turner), la nominata all’Oscar Sally Hawkins (La forma dell’acqua) e Sean Harris (Mission: Impossible). Il film sarà prodotto in via indipendente da Tom Quinn, Jeff Deutchman e Christina Zisa per Neon e da Michael Bloom, Maria Zuckerman e Ryan Heller per Topic Studios.

Queste le parole di Kristen Stewart

Spencer è un tuffo nell’immaginazione emotiva su chi fosse Diana in un punto di svolta fondamentale nella sua vita. È un’affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo nome di battesimo: Spencer. È uno sforzo straziante per lei tornare a se stessa, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei .

Non sappiamo ancora con esattezza la data in cui il film uscirà nei cinema, ma la distribuzione avverrà nel corso del prossimo autunno quindi dopo la presentazione a Venezia 78.

Recentemente la figura di Diana Spencer è stata una delle protagoniste della quarta e discussa stagione di The Crown. Nella serie lei è stata interpretata da Emma Corrin mentre il principe Carlo è stato interpretato da Josh O’Connor.