Shawn Mendes in Italia: le foto della vacanza a Capri

Shawn Mendes sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Italia, sostando tra l’Isola di Capri, Positano e altri incantevoli luoghi della Costiera Amalfitana.

Durante la giornata di ieri, il cantante ha condiviso su Instagram una slide-show con ben 10 foto e altrettante didascalie che mostrano quanto stia apprezzando le bellezze del nostro Paese insieme alla sua famiglia.

Dal selfie in hotel sul balcone vista mare, alla foto panoramica di Positano, allo scatto alla sorella Aaliyah per le vie del luogo di villeggiatura, a una gita in una grotta (dove ha trovato una chitarra) fino all’immancabile That’s amore cantato a squarciagola in un ristorante del posto e a un momento di meditazione in un bellissimo contesto naturale, Shawn ha fatto un vero e proprio bagno d’italianità.

L’artista canadese ha apprezzato particolarmente il caffè espresso che ha gustato nel ristorante Villa Verde a Capri definendolo un elisir e fotografandone la tazzina.

Al momento non sappiamo quanto durerà la permanenza di Shawn Mendes in Italia. Sappiamo però che sarà di nuovo qui nel 2022 con una delle tappe europee del suo prossimo tour mondiale.

Per l’esattezza, Shawn sarà all’Unipol Arena di Bologna sabato 2 aprile. Non perderti come partecipare al suo concerto!