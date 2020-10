Sfera Ebbasta: Famoso è il suo nuovo disco! Ecco data di uscita e tracklist

Come promesso, alle 14:00 di oggi, 13 ottobre, Sfera Ebbasta ha sganciato la bomba. Il rapper di Cinisello Balsamo, anche conosciuto come King del rap, ha annunciato il titolo e la data di uscita del suo nuovo album! Il disco si chiamerà Famoso e uscirà il prossimo 20 novembre.





Il disco, ovviamente, è prodotto in collaborazione con il fidatissimo Charlie Charles!

Famoso è il nuovo disco di Sfera Ebbasta: ecco quando uscirà

Il titolo dell’album Sfera Ebbasta l’aveva in qualche modo anticipato, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, con una serie di poster apparsi in giro per Milano. Inoltre, il king della trap italiana aveva in qualche modo spoilerato il titolo del progetto con un video molto suggestivo condiviso sui social.





Ecco il video teaser ufficiale del nuovo disco di Sfera Ebbasta.

Sfera Ebbasta - $€ Loading...

Ecco con quali parole Sfera aveva lanciato la clip:

Ne è passato di tempo da quella fermata del bus a Cinisello, la realtà intorno a me non è più la stessa, ormai certe dinamiche sono solo un lontano ricordo.

Molti mi hanno detto che sono cambiato, che il successo mi ha cambiato… ma probabilmente l’unica cosa che è cambiata è la mia visione delle cose e delle persone che mi circondano, per quanto riguarda me quando mi metto davanti al microfono sento le stesse identiche vibrazioni di quando ancora non ero Famoso, la stessa fame, la stessa ambizione.

Sono stato in silenzio per molto tempo perché penso che il silenzio faccia più rumore delle parole;

ora però tocca a me, tocca a noi ancora una volta e non vedo l’ora.

Qui sotto trovate la tracklist completa del disco!

1 Bottiglia Privé

2 Abracadabra feat. Future

3 Baby feat. J Balvin

4. Macarena feat. Offset

5. Hollywood

6. Tik Tok feat. Marracash e Gué Pequeno

7. Male

8. Giovani Re

9. Gelosi

10. 6 AM

11 Salam Alaikum feat. 7ari e Steve Aoki

12 Gang gang feat. Lil Mosey

13 – $€ Freestyle

L’ultimo album di Sfera Ebbasta risale al 2018, anno di pubblicazione del fortunatissimo progetto Rockstar. Il disco aveva battuto qualunque record di streaming, diventando il disco più venduto dell’anno in Italia. Nel frattempo, l’artista era diventato uno dei 4 giudici di X Factor, portando fra l’altro alla vittoria la sua protetta Sofia Tornambene.

Siamo davvero curiosi di sentire tutto quello che Sfera Ebbasta ha in serbo per noi con questo nuovo progetto.