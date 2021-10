Serially, la nuova piattaforma streaming gratis: Che cos’è e quali serie tv ci sono

Una nuova piattaforma di serie tv gratis?! Sembra un sogno, ma non lo è: si chiama Serially ed è una realtà tutta italiana che ci permette di vedere serie nuove ed inedite nel nostro Paese senza sottoscrivere un nuovo abbonamento.

A partire da ieri, 14 ottobre, Serially offre titoli internazionali di successo disponibili in streaming gratuitamente; quelli che sono disponibili al momento arrivano principalmente da Spagna e UK. Il palinsesto, infatti, vanta 13 serie TV che vedono tra i protagonisti alcuni dei volti più noti dell’ultimo periodo, come Esther Acebo (Stoccolma de La Casa di Carta) e Miguel Bernardeau (Guzman di Elite) e doppiatori di consolidata esperienza e da voci note a livello nazionale, come Shade. La piattaforma promette che arriveranno ulteriori 10 serie tv entro la fine dell’anno, garantendo quindi un interessante catalogo in costante aumento.

Quanto costa Serially:

Niente, è gratis! Un altro punto di forza di Serially, infatti, è che potete vedere le serie a costo zero. La piattaforma, infatti, ha un funzionamento simile a quello di RaiPlay e Youtube, quindi nessun abbonamento, ma alcuni annunci pubblicitari, che non dovrebbero durare più di un minuto.

A partire dal 14 ottobre potrete usare Serially è disponibile in versione browser a questo link, mentre da fine mese sarà presente l’app per dispositivi iOS e Android nei vari store per poi proseguire nei prossimi mesi con il rollout su smart TV.

Quali serie tv sono disponibili al lancio:

BRASSIC

Un gruppo di ragazzi della cittadina fittizia di Hawley, nel nord dell’Inghilterra, passano il tempo commettendo piccoli crimini per guadagno.

Tra i membri del gruppo: Vito Ventura, doppiato da Shade, famoso cantante rapper italiano. Vinnie, doppiato da Gianluca Iacono, voce italiana di Vegeta in Dragon Ball. Dominic West (già famoso per i ruoli in The Crown, The Affair, I Miserabili, Tomb Raider, The Wire, Star Wars I) interpreta invece il Dr. Chris Cox.

SI FUERAS TU – Se io fossi te

Maria Pedraza (Elite, La Casa di Carta) è Alba, adolescente di 17 anni che si trasferisce in una nuova città con suo zio. La cittadina nasconde però un segreto: poco tempo prima la scomparsa di una ragazza, simile ad Alba, ha scosso tutti.

HIM

HIM, adolescente scombussolato dal divorzio dei genitori scopre un oscuro segreto di famiglia, tenuto nascosto dallo stesso nonno. Il protagonista è interpretato da Fionn Whitehead (Dunkirk, Black Mirror: Bandersnatch).

ANTES DE PERDER – Prima di perdere tutto

La storia di un’amicizia burrascosa e improbabile tra due amiche: Jana e Diana, quest’ultima interpretata da Esther Acebo, già conosciuta per il suo ruolo ne La Casa di Carta. Una serie dalle mille sorprese e numerosi colpi di scena.

INHIBIDOS – Sotto chiave

E se un weekend in una casa di campagna con gli amici si trasformasse in un’esperienza spaventosa? Questa serie TV racconta la storia di cinque amici che credono di passare un divertente fine settimana che prenderà una piega inaspettata.

Tra i protagonisti anche Toni, interpretato da Miguel Bernardeau di Elite.

BOCA NORTE

Andrea, giovane ragazza abituata alla vita frenetica di Barcellona, si trova catapultata in un piccolo paesino provinciale della Spagna. Qui incontra un nuovo gruppo di amici uniti dalla passione per la musica e la danza. Tra i personaggi principali ci sarà anche Dani (voce prestata da Gianandrea Muià, celebre doppiatore di videogames).

BAJO LA RED – Incastrati nella rete

La serie vede come protagonista María Díaz de Nati (Irene), volto già noto per il precedente ruolo nella fiction Il Segreto. La storia avvincente di una ragazza finita per sbaglio in una catena di favori su Internet di cui verrà smascherata la mente.

DORIEN

La serie si ispira al romanzo di Dorian Gray e racconta la storia di Dorien, giovane fotografa ossessionata dall’invecchiamento, e quella di Marcos, giornalista in crisi. Tra i volti famosi, Dafne Fernández, conosciuta per il suo ruolo nella famosa serie spagnola Paso Adelante, che interpreta la fidanzata di Dorien.

WAKE UP

Iris, è una YouTuber di successo specializzata in ricerche sulla cospirazione globale. Inizia a investigare su un’organizzazione mondiale dedicata alla rieducazione dei giovani, che ha appena sviluppato un nuovo strumento: l’app Wake up. Durante le indagini, viene misteriosamente rapita e inserita nel trial dell’app, insieme a 3 volontari: Deborah, Luna e Ares (Jorge Lopez, volto noto di Elite).

ZOMBOAT

La fuga dagli zombie che non ti aspetti! La serie TV che ha appassionato il pubblico inglese, racconta la storia di quattro compagni di viaggio a Birmingham che dovranno attraversare un canale pieno di insidie e uscirne vivi.

DRAMA

Drama racconta la storia di Africa, una ventenne che vive in un appartamento decadente, che condivide con altri coinquilini. Ha un lavoro precario e dovrà affrontare un cambio di vita che non si sarebbe mai potuta aspettare: è rimasta incinta, ma non sa chi sia il padre del bambino.

EL PUNTO FRIO – Il punto freddo

Una serie ispirata a La Santa compaña, famosa leggenda della Galizia, su una processione di anime erranti che avvertono, durante la notte, in quali case avverranno delle morti.

CUPIDO

Chloe, Edrian, Marta, Amanda e Lucìa decidono di passare la notte nella casa di Edrian. Quella che doveva essere una divertente gita in compagnia, diventa un’esperienza magica. I ragazi scoprono, infatti, che la famiglia di Edrian è composta da esseri mitologi: i Cupidos. Il soggiorno però, si rivelerà più oscuro del previsto.