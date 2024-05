Serially: sulla piattaforma arriva anche una selezione di film

Serially apre le porte al cinema. La piattaforma streaming gratuita, che vanta già 450.000 utenti, ha infatti deciso di andare incontro alle richieste di un pubblico di appassionati sempre più ampio che – oltre a fruire di serie tv è anche appassionato di lungometraggi.

Ecco quindi una sezione tutta nuova dedicata al cinema in cui sono già disponibili diversi titoli che non deluderanno i fan di crime e thriller. Oltre ai titoli disponibili al lancio della sezione ne arriveranno anche molti altri nei prossimi mesi. Tra questi ci sono Ghost Stories con Martin Freeman, La Famiglia Fang con Nicole Kidman, Equals con Kristen Stewart, Un ragionevole dubbio” con Samuel L. Jackson e Maps to the Stars con Julianne Moore. La nuova offerta di Serially è disponibile anche in modalità FAST su Samsung TV Plus, LG Channels e Xiaomi TV+ dove la piattaforma lancerà anche il canale “Brividy Cinema”, dedicato interamente a film thriller, crime e horror.

A proposito di Serially

Serially è la piattaforma italiana di video on demand che grazie alla pubblicità offre la visione di serie tv e film in streaming gratuito. Il servizio di Serially è fruibile tramite web, app iOS e Android, smart tv e sulle piattaforme FAST di Samsung TV Plus, LG Channels e Xiaomi TV+. Serially è la risposta alla crescente domanda di contenuti video on demand gratuiti. La piattaforma è stata realizzata da iXMedia, startup innovativa fondata nel 2019, che opera nel settore dell’intrattenimento audiovisivo, proponendo contenuti digitali esclusivi e soluzioni tecnologiche avanzate per l’industria del doppiaggio.

Vi potrebbe interessare anche

Emily in Paris 4: ecco le date d’uscita