Wild Teens: chi sono i 12 ragazzi protagonisti del reality su Discovery+

Dal 3 novembre, solo su Discovery+ debutta Wild Teens – Contadini in Erba il docu-reality prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, in cui dodici ragazzi tra i 14 e i 17 anni si misurano con la dura vita di campagna con l’obiettivo di mettersi alla prova.

A guidare i teenagers in questa avventura sulla scia de Il Collegio, il fattore Andrea Gherpelli e il suo fidato team di professionisti composto da Adriana Busi e Emidio Dellepiane.

Disponibile da oggi, 15 ottobre, solo su Discovery+ la puntata speciale di presentazione dei 12 ragazzi protagonisti e il teaser trailer del reality.

Chi sono i ragazzi di Wild Teens – Contadini in Erba

MICHELANGELO

15 anni di Altamura (BA)

Michelangelo vorrebbe fare lo chef, ma senza dover studiare. Dice di non aver paura di niente e che non lo spaventa neanche dover zappare 4 ore così come anche 10 ore o a spalare il letame.

ANDREA

14 ANNI di Palermo (PA)

Andrea è una vera canaglia; le sue passioni sono l’arte, le ragazze e far baldoria con gli amici. Ama esprimersi attraverso il disegno e la moda. Il suo tratto distintivo è la sua bandana che non toglie mai a meno che non abbia i capelli perfetti.

AURORA

17 ANNI di Adria (RO)

Aurora è una super tik toker con 2 milioni e mezzo di followers. Un po’ distratta e divertente. È molto schizzinosa, non le piacciono gli insetti, né gli animali, né tantomeno il letame per questo è una sfida con sé stessa.

BIAGIO

16 ANNI di Padova (PD)

Mattia è un ragazzo dalla battuta sempre pronta; il suo mondo sono le banche, le borse, la “libertà” finanziaria e i bitcoin. È un ragazzo che si adatta a tutto, basta che ci sia una connessione internet per seguire le cripto valute e gli andamenti in borsa.

DANY

16 ANNI di Pozzaglio ed Uniti (CR)

A Dany non piace quando gli viene dato un ordine. Anticonformista e iperattivo, non riesce a stare fermo più di mezzora. Lo sforzo fisico non lo spaventa, anche se è un po’ schizzinoso con gli insetti.

ELEONORA

15 ANNI di Scandicci (FI)

Eleonora è una ragazza vivace, parlante e simpatica. Ha un fisico da pallavolista e un atteggiamento affascinante.

È stata affascinata dall’idea di vivere un’esperienza nuova, lontana dalla città.

ELISABETTA

15 ANNI di Cittadella (PD)

Elisabetta ha una forte personalità. È molto vivace e non si ferma mai. Si considera una ragazza forte e simpatica, ma anche troppo sincera. Ha inoltre paura delle galline che corrono con le ali aperte e soprattutto delle coccinelle!

ENRICO

15 ANNI di FIRENZE (FI)

Enrico è un ragazzo pigro, gli piace dormire fino a tardi, giocare alla Playstation e uscire con gli amici. Fa piccole bravate con gli amici.

GIOIA

17 ANNI di NOCETO (PR)

Gioia è molto estroversa e soprattutto ironica; non ha peli sulla lingua e dice tutto quello che le salta per la mente senza pensarci due volte. Ama lo sport a 360°; odia truccarsi e se ha bisogno di vestiti nuovi ci pensa la mamma perché non sopporta i negozi.

GUGLIELMO

16 ANNI di Acqui Terme (AL)

Appassionato di calcio, palestrato e belloccio: è il tipico play boy che fa perdere la testa alle ragazze. La sua regola numero 1 è mai fidanzarsi d’estate, solo divertimento. Sa quali sono i suoi punti di forza e sa benissimo come sfruttarli. Un’altra sua passione sono le domande esistenziali sulla vita, il cielo e il destino.

MADDALENA

15 ANNI di Gioia Tauro (RC)

Maddalena è una forza della natura racchiusa in un corpicino. Ha un carattere ‘peperino’, odia chi le parla sopra ma lei parla sempre. A scuola è rappresentante di classe ma i professori le danno le note per la sua vivacità.

NICOLE

14 ANNI di Padova (PD)

Nicole si definisce alternativa in tutto: se c’è qualcosa che piace ai suoi coetanei a lei piacerà sicuramente l’opposto. È una ragazza estremamente creativa, su Youtube fa dei tutorial su come diventare fate e sirene. Dice di essere una LAMER, ovvero un’aspirante hacker.