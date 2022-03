Camila Cabello: ecco quando uscirà il nuovo album Familia

Camila Cabello ha colto l’occasione del suo 25esimo compleanno per fare un annuncio. Il suo nuovo album, Familia, ha ora una data d’uscita.

La cantante ha condiviso ieri una foto sui social e ha scritto: “2 cose: è il mio compleanno e questo album è il mio f***** cuore. Familia sarà fuori l’8 aprile”.

Manca, dunque, soltanto poco più di un mese all’uscita del nuovo progetto e nel frattempo possiamo ascoltare un terzo assaggio dell’album.

È uscito proprio questa notte, infatti, il singolo Bam Bam che segue i precedenti brano promozionali: Don’t go yet e Oh na na, rilasciati l’estate scorsa.

Il nuovo brano è una collaborazione con nientemeno che Ed Sheeran. Da poco, inoltre, è online anche il video ufficiale della canzone, con Ed in persona.

In una recente intervista, rilasciata a New Music Daily su Apple Music, Camila Cabello ha voluto spiegare il significato del titolo dell’album.

L’artista ha confessato come ritornare in famiglia l’abbia aiutata a ritrovare se stessa e come questo abbia fatto nascere l’esigenza di raccontarlo con delle canzoni.

“Penso che le mie radici abbiano affondato in modo più profondo, in un modo di cui avevo davvero bisogno. Il nome del mio album è Familia, ha dichiarato Camila Cabello.

2 facts: it’s my birthday and this album is my whole fucking heart. FAMILIA. Out April 8. https://t.co/3JhxdwADrG pic.twitter.com/eU8XTPHOGE — camila (@Camila_Cabello) March 3, 2022

E voi ascolterete il suo nuovo album?