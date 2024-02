Sanremo 2024: testo, significato e autori di Pazzo di te di Renga-Nek

Il significato e il testo del brano Pazzo di te di Renga-Nek sono in esclusiva sul numero speciale di Tv Sorrisi e Canzoni, dedicato al Festival.

Sono dieci le partecipazioni a Sanremo per Francesco Renga e cinque per Nek, eppure per la prima volta gareggiano insieme.

La canzone è stata scritta dallo stesso Renga, Diego Mancino, Dario Faini (Dardust) e ovviamente Nek (Filippo Neviani).

Francesco Renga and Nek revealed the cover of Pazzo di te, their #Sanremo2024 song. pic.twitter.com/QGub8KSQp1 — Festival di Sanremo (en) (@sanremo_en) January 27, 2024

Testo Pazzo di te di Renga- Nek

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

E’ irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere

L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero

Significato della canzone

Nel testo di Pazzo di te di Renga – Nek, l’amore che i due artisti interpretano viene descritto come stupido, inutile e irresponsabile.

Ma anche come nobile, fragile e, soprattutto, capace di rendere folle una persona: “E non sai come vorrei farne a meno” recitano.

