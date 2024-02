Sanremo 2024: Il Tre canta un medley di Fabrizio Moro con Fabrizio Moro

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, Il Tre canta un medley dei più grandi successi di Fabrizio Moro con Fabrizio Moro.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Il Tre Con Fabrizio Moro

Il Tre a Sanremo 2024

Fragili è il brano che Il Tre, nome d’arte di Guido Senia, classe 1997, porta in gara al Festival.

Scritto da lui stesso, Fragili è un brano dedicato alle “fragilità di ognuno di noi” e come negli altri suoi pezzi racconta il coraggio della paura, gli amici di sempre, il credere nei propri sogni e la forza della famiglia che l’ha salvato anche dai momenti bui.

“Quando impariamo ad accettare le nostre crepe, ammettiamo i nostri errori ed affrontiamo i nostri tormenti. Chiedere scusa è mostrare le proprie debolezze, come quelle di non sapere amare nella maniera giusta del “sentirsi in catene” e del finire a far soffrire anche altre persone. Siamo tutti umani e mostrare le nostre fragilità è un punto di forza per crescere e per diventare più consapevoli di noi stessi”.

