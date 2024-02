Sanremo 2024: testo, significato e autori di Fragili di Il Tre

Il significato e il testo del brano Fragili di Il Tre sono in esclusiva sul numero speciale di Tv Sorrisi e Canzoni, dedicato al Festival.

“In un giorno abbiamo lavorato al testo, poi perfezionato qua e là, e ho persino cambiato la seconda strofa a un certo punto. Lo stile è sempre il mio, un mix di rap e pop, non volevo fare un pezzo “sanremese” che non fosse nelle mie corde” ha dichiarato il rapper che ha scritto la canzone con I. Sinigaglia e G. Di Mario.

Testo Fragli di Il Tre

Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci

Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti

Tu sai che avevo bisogno d’aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo

Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi

Ma se un giorno il vento, ti portasse indietro

Dalle mie promesse, come se piovessero

Da un cielo nero lacrime di vetro

Perché ancora sento, il tuo rumore dentro

E siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

Odio convivere con i demoni fissi nella mia testa

Il senso di colpa mi fa sentire una bestia

Vorrei dirti resta, si ti prego resta ma grido vattene

Perché sento la tempesta sotto le palpebre

E tu sei libera ah

Sei come un’isola ah

Nessuno ti abita

Mi rubi l’anima

E vorrei tornare indietro nel tempo

Sei la sete nel mio deserto

Sei come le fiamme bruciano nell’inferno

Adesso mi sento come un naufrago in mare aperto

E se potessi scapperei da ricordi che sono vipere

Perché mi fanno male e mi potrebbero uccidere

Voglio averti ancora addosso però non posso

Non voglio lasciarti andare non sono pronto

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

In questo mare nero ci sei solo tu

Sei la mia isola ah, forse mi ucciderai ma

Volevo solo restarci di più

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

Significato della canzone

Il testo di Fragili di Il Tre è dedicato alle “fragilità di ognuno di noi” e racconta il coraggio della paura, gli amici di sempre, il credere nei propri sogni e la forza della famiglia che l’ha salvato anche dai momenti bui.

“Quando impariamo ad accettare le nostre crepe, ammettiamo i nostri errori ed affrontiamo i nostri tormenti. Chiedere scusa è mostrare le proprie debolezze, come quelle di non sapere amare nella maniera giusta del “sentirsi in catene” e del finire a far soffrire anche altre persone. Siamo tutti umani e mostrare le nostre fragilità è un punto di forza per crescere e per diventare più consapevoli di noi stessi”.

Chi è Il Tre

All’anagrafe Guido Luigi Senia, Il Tre è un rapper romano (classe 1997) che si è fatto conoscere col suo singolo di debutto Bella Guido, virale online, e con la sua serie su YouTube Real Talk, che ha attirato l’attenzione della Warner Music Italy, con cui il rapper ha poi firmato un contratto.

Il suo nome d’arte, deriva dal fatto che Guido è nato il 3 settembre e la sua famiglia è composta da tre persone.

Tra il 2019 e il 2021 ha pubblicato alcuni singoli che gli hanno dato sempre più popolarità, fino ad arrivare al primo album in studio Ali, seguito da Ali – Ultima notte.

A settembre del 2023 ha pubblicato il suo secondo disco, Invisibili, e a dicembre è arrivato l’annuncio della prima partecipazione al Festival di Sanremo con l’inedito Fragili.

