Sanremo 2024: i The Kolors cantano con Umberto Tozzi

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, i The Kolors cantano un Medley con Umberto Tozzi.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto dei The Kolors con Umberto Tozzi

I The Kolors sono in gara a Sanremo 2024 con la canzone Un ragazzo una ragazza, che è già diventata virale grazie al ritornello che ti rimane in testa ed il balletto di accompagnamento.

Potrebbe interessarti anche:

Tutti i duetti del Festival di Sanremo 2024