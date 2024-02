Sanremo 2024: i Ricchi e Poveri cantano con Paola e Chiara Sarà perché ti amo e Mamma Maria

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, i Ricchi e Poveri cantano Sarà perché ti amo e Mamma Maria con Paola e Chiara.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto dei Ricchi e Poveri con Paola e Chiara

I Ricchi e Poveri partecipano alla 74a edizione del Festival di Sanremo con il brano Ma non tutta la vita, prodotto dall’etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records, casa discografica legata al gruppo sin dagli esordi (1967) quando Franco Califano, loro talent scout, organizzò la prima audizione proprio nei suoi studi milanesi.

Ma non tutta la vita è una dichiarazione di intenti, una traduzione in chiave pop della filosofia dell’attimo Ti giri un momento la notte è finita. Le stelle già stanno cadendo, dell’amore che si aspetta ma non tutta la vita, dei treni da prendere al volo, delle occasioni da non sciupare. Il brano, scritto da Edwyn Clark Roberts, Cheope e Stefano Marletta e arrangiato da Merk&Kremont e Edwyn Roberts, è un inno a vivere pienamente la vita, a scendere adesso in pista.

