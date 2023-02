Sanremo 2023 – Giorgia canta Parole dette male. Video, testo e significato

Giorgia è stata la sesta cantante ad esibirsi durante la seconda serata di Sanremo 2023. L’artista ha portato sul palco dell’Ariston il suo brano Parole dette male.

Testo di Parole dette male di Giorgia

Ogni tanto ti vedo in giro

Ma poi non sei tu

E quante macchine come la tua

Dello stesso blu

La mia pelle è il mio foglio bianco

E ci scrivo su

Pensieri brevi lunghi una vita

Forse di più

Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

Chiudo ancora i miei occhi

Quando sento il tuo nome

Il cielo che crolla giù

E io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Ci sono cose che non ho deciso

Tipo cosa farò

Galleggiare senza direzione

Finché mi ritroverai

Ogni volta che vedo il mare

Io cresco un po’

Qualcuno ha messo il tuo stesso profumo

Cambia il colore al pomeriggio però

È un pensiero profondo

Come un capello biondo

Conficcato là in testa

Che mi dice che il mondo

Ora non esiste più e io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

E tu alla fine eri una bella canzone

Tutta la luce l’alba che brucia le mie paure

Eri una bella canzone, maledizione!

La mia maledizione

E tu alla fine eri una bella emozione

Che non si può provare a ripetizione,

La mia canzone

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Significato della canzone:

È una canzone d’amore che racconta una relazione passata: “‘Ogni tanto ti vedo in giro ma poi non sei tu’ dice all’inizio del brano Giorgia, perdendosi poi in ricordi come ‘Le tue risate e fare i cretini nei prati’ che ricordano “Questo piccolo grande amore”. Ma l’emozione non si può provare a ripetizione, dice la cantante, e tra i ricordi ci sono purtroppo anche delle ‘ultime parole, quelle dette male, maledette'”.

Per il suo ritorno sul palco del Teatro Ariston, Giorgia nella serata delle cover sarà affiancata da Elisa.

Un regalo per tutto il pubblico e una scelta fatta di arte ma soprattutto di cuore, che le rivede insieme a Sanremo a distanza di 22 anni da quell’edizione memorabile del Festival 2001 quando, poco più che 20enni, entrambe in gara, strinsero un profondo legame artistico e umano condividendo la stessa esperienza e le stesse emozioni.

Fianco a fianco per dare voce a tante cause sociali e ambientali (da Amiche per l’Abruzzo a Una Nessuna Centomila), legate da una sincera e profonda amicizia, le due artiste saranno per la prima volta insieme sul palco di Sanremo per un atteso duetto proprio sulle note di Luce (Tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro.

