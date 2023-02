Romantiche, Pilar Fogliati e le sue donne alla ricerca di se stesse

In Romantiche, in cui esordisce anche alla regia, Pilar Fogliati riflette sul significato di romanticismo dando a questo concetto tante diverse sfumature e ricordando alle donne che la prima persona di cui devono essere innamorate sono loro stesse.

Per raccontare questa storia Pilar Fogliati sceglie quattro personaggi, tutti interpretati da lei, e a loro volta protagoniste di quattro diverse vicende. Ognuna con propria visione del mondo ma accomunate dalla voglia di trovare il proprio posto, le giovani donne di Pilar vivono il romanticismo a modo loro. Un po’ come noi.

Ma che cos’è il romanticismo?

Se ci pensiamo bene non è così facile definirsi in amore, che questo sentimento sia rivolto verso qualcosa o qualcuno. Non a caso Romantiche parte proprio da questo presupposto presentandoci sì quattro protagoniste ben caratterizzate, ma ognuna di loro ricca di sfaccettature e complessità.

Nel film Pilar Fogliati veste infatti i panni di Eugenia Praticò un’aspirante sceneggiatrice palermitana trapiantata a Roma che ce la mette tutta pur di guadagnarsi il successo nei circoli intellettuali, ma anche di Uvetta Budini di Raso la rampolla di una famiglia benestante gentile e volenterosa quanto scollegata rispetto al mondo.

Insieme a loro anche Michela Trezza una ragazza della provincia che nutre qualche dubbio all’alba del suo matrimonio e Tazia De Tiberis la bulletta di Roma nord che pretende di avere tutto sotto il suo controllo.

Quattro donne per quattro diverse “romantiche” ognuna alle prese con sfide quotidiane, obiettivi e relazioni strampalate e in cui sarà impossibile non rispecchiarsi. Tutte loro infatti hanno molto da raccontare alle ragazze di oggi che, proprio come i personaggi di Pilar, sono alla continua ricerca del proprio angolo di mondo.

Romantiche arriverà al cinema il 23 dicembre distribuito da Vision Distribution. Nel film oltre a Pilar Fogliati, nella doppia veste di attrice e regista, vedremo anche Barbora Bobulova, Levante, Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio, Giovanni Anzaldo, Rodolfo Laganà, Edoardo Purgatori.