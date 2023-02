Romantiche: la recensione del film diretto e interpretato da Pilar Fogliati

Dopo un tour di presentazione in tutta Italia Romantiche arriva finalmente al cinema con tutta la sua carica di irriverenza e dolcezza. Interpretato da Pilar Fogliati, che per la prima volta è anche dietro alla macchina da presa, Romantiche è la storia di quattro giovani donne molto diverse che cercano il proprio posto nel mondo.

Una storia per le giovani donne di oggi

Al giorno d’oggi si parla tanto di rappresentazione femminile, ma non sempre le storie riescono a rappresentare (e raccontare) personaggi credibile e interessanti. Proprio per questo guardando Romantiche è quasi incredibile pensare che si tratti di un esordio alla regia.

Pilar Fogliati ha infatti una sensibilità unica nel suo genere e, combinando risate e malinconia, riesce a tracciare un ritratto fresco e mai banale di una femminilità sfaccettata, il tutto giocando con i dialetti e le caratteristiche della romanità.

Chi conosce la comica riconoscerà infatti nei personaggi di Eugenia, Uvetta, Michela e Tazia quelli che la stessa Pilar aveva improvvisato in video diventato virale qualche anno fa. Ma non finisce qui, perché Pilar Fogliati non si limita creare un contesto per le sue “romantiche” ma riesce a rendere umane. Riesce a rendere vicine alle giovani donne di oggi, alle prese con desideri, dubbi, amicizie di una vita, amori duraturi o relazioni sbagliati.

Un punto di vista che, come afferma lei stessa, sembra nuovo ma che in realtà rispecchia quella che è l’emotività femminile che in questi ultimi anni sta, per fortuna, avendo più spazio. Pilar Fogliati è una di queste voci che, siamo certi, vi sorprenderà con la sua ironia e la sua intelligenza.

Quattro donne, un film

Ma di cosa parla Romantiche?

Il film, diretto e interpretato da Pilar Fogliati, segue quattro ragazze che vivono a Roma e dintorni: Eugenia Praticò, l’aspirante sceneggiatrice fuggita da Palermo per inseguire il successo, purché sia di nicchia; Uvetta Budini di Raso, l’aristocratica, bella e addormentata nel centro storico, che debutta nel mondo del lavoro; Michela Trezza che sta per sposarsi e ama la sua vita di provincia a Guidonia; Tazia De Tiberis, la bulletta di Roma nord che vuole avere tutto sotto controllo, anche i desideri del suo fidanzato. E tutte e quattro, a modo loro, cercano il loro posto nel mondo.

Oltre a Pilar Fogliati nel cast del film ci sono anche Barbora Bobulova, Levante, Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio, Giovanni Anzaldo, Rodolfo Laganà, Edoardo Purgatori.

Le musiche originali sono firmate da Levante.