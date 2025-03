Eurovision 2025: video e testo di Lighter di Kyle Alessandro (Norvegia)

Lighter di Kyle Alessandro è il brano che rappresenta la Norvegia all’Eurovision Song Contest 2025. Kyle Alessandro è un artista e produttore musicale di Steinkjer e a soli 10 anni ha impressionato spettatori e giudici nel programma televisivo Norway’s Got Talent, guadagnandosi un “golden buzzer” alla sua prima audizione e andando direttamente in finale. Kyle, che è per metà spagnolo e parla quattro lingue, è noto per il suo trarre ispirazione da una vasta gamma di generi musicali e culture.

Il video ufficiale della Norvegia a Eurovision 2025

Testo di Lighter di Kyle Alessandro

Golden girl dressed in ice

A heart as dark as night

You got me to dim my light

No more, (no more)

I really think I bought your lies

Did anything to keep you mine

You kept me hooked on your line

No more, (no more)

Somewhere along the way I lost my mind

I had to walk a hundred thousand miles

I’m not afraid to set it all on fire

I won’t fall again, I’ll be my own lighter

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Nothing can burn me now

(Eh-Eh-Eh-Eh)

I’ll be my own lighter

I feel a spark inside me

I don’t need saving

(No way, no way)

‘Cause I’m my own, I’m my own lighter

I’m tired of a million tries

To fight, the signs

And when everybody tried to tell me

I should’ve known that it was time to break free

Your reigns that kept me at your mercy

I’ll burn them to the ground

No more, no more

Ignite the fire

Somewhere along the way I lost my mind

I had to walk a hundred thousand miles

I’m not afraid to set it all on fire

I won’t fall again, I’ll be my own lighter

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Nothing can burn me now

(Eh-Eh-Eh-Eh)

I’ll be my own lighter

I feel a spark inside me

I don’t need saving

(No way, no way)

‘Cause I’m my own, I’m my own lighter

Silence fills the room

And I’ve taken off my jewels

I wish none of this was true

But there’s a fire growing too

Yeah!

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Nothing can burn me now

(Eh-Eh-Eh-Eh)

I’ll be my own lighter

I feel a spark inside me

I don’t need saving

(No way, no way)

‘Cause I’m my own, I’m my own lighter

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Nothing can burn me down

(Eh-Eh-Eh-Eh)

I’m my own, I’m my own lighter

Traduzione

Ragazza dorata vestita di ghiaccio

Un cuore scuro come la notte

Mi hai fatto abbassare la luce

Non più, (non più)

Penso davvero di aver comprato le tue bugie

Ho fatto di tutto per tenerti mia

Mi hai tenuta agganciata alla tua lenza

Non più, (non più)

Da qualche parte lungo la strada ho perso la testa

Ho dovuto camminare centomila miglia

Non ho paura di dare fuoco a tutto

Non cadrò di nuovo, sarò il mio accendino

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Niente può bruciarmi ora

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Sarò il mio accendino

Sento una scintilla dentro di me

Non ho bisogno di essere salvato

(Non c’è modo, non c’è modo)

Perché sono mio, sono il mio accendino

Sono stanco di un milione di tentativi

Per combattere, i segnali

E quando tutti hanno cercato di dirmelo

Avrei dovuto sapere che era ora di liberarmi

Le tue redini che mi hanno tenuta al tuo misericordia

Li brucerò fino al suolo

Non più, non più

Accendi il fuoco

Da qualche parte lungo la strada ho perso la testa

Ho dovuto camminare centomila miglia

Non ho paura di dare fuoco a tutto

Non cadrò di nuovo, sarò il mio accendino

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Niente può bruciarmi ora

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Sarò il mio accendino

Sento una scintilla dentro di me

Non ho bisogno di essere salvato

(Non c’è modo, non c’è modo)

Perché sono mio, sono il mio accendino

Il silenzio riempie la stanza

E mi sono tolto i gioielli

Vorrei che niente di tutto questo fosse vero

Ma c’è anche un fuoco che cresce

Sì!

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Niente può bruciarmi ora

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Sarò il mio accendino

Sento una scintilla dentro di me

Non ho bisogno di essere salvato

(Assolutamente no, assolutamente no)

‘Perché sono mio, sono il mio accendino

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Niente può bruciarmi

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Sono mio, sono il mio accendino

Cosa ne pensate del brano della Norvegia a Eurovision 2025?