Regali di Natale last minute: Consigli per tutta la famiglia

Mancano soltanto pochi giorni al Natale e ti mancano ancora tanti regali da fare ad amici e parenti? Non ti preoccupare, abbiamo la soluzione per te! Ecco alcune idee semplici ma di grande effetto, per dire buon Natale alle persone più importanti della tua vita.

Consigli per regali di Natale last minute:

1 – Giochi in scatola:

Risiko! e Scarabeo:

Con i grandi classici non puoi mai sbagliare! Risiko! e Scarabeo sono giochi perfetti per le sessioni di gioco con tutta la famiglia post cenone di Natale. E se volete conqyi

Star Wars Villanous:

Star Wars Villanous è il gioco che permette di diventare un iconico Cattivo di Star Wars! I partecipanti dovranno usare la “sinistra“ influenza e le abilità uniche per manipolare gli eventi in proprio favore. Saranno abbastanza potenti e intelligenti per compiere l’oscuro destino prima degli avversari?

2 – Beauty:

Smalto unghie Disney Villains di Cartice:

Cosa non dovrebbe mai mancare nella routine di bellezza? Gli smalti irresistibili Disney Villains, naturalmente! I tre colori assicurano una manicure perfetta: rosso classico, verde scuro brillante e viola con effetti scintillanti. Lunga tenuta e un perfetto finish gel lucido è tutto quello che serve. Un consiglio di bellezza: per un colore più intenso applicare due strati di smalto.

Maxi Blush Disney Villains di Essence:

I Disney Villains Maxi Blush sono uno strumento miracoloso per dare freschezza alla carnagione. La loro texture setosa regala un look radioso in modo assolutamente naturale. I blush in doppia tonalità hanno nuance rosa polvere (blush ispirato ala Regina Cattiva) e nude bruno (blush ispirato a Ursula), per scegliere la sfumatura perfetta per il proprio incarnato.

3 – Regali a tema Avatar:

Set Lego:

Questo set giocattolo da costruzione Il primo volo sulla banshee di Jake e Neytiri LEGO® Avatar (75572) include le minifigure di Jake Sully e Neytiri, 2 banshee snodabili (Ikran), più una sezione delle Montagne fluttuanti dell’Alleluia con pezzi fluorescenti. Ogni banshee colorata misura 6 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 32 cm di larghezza e può trasportare la minifigure di Jake o di Neytiri.

Funko POP!:

In questa nuova versione, la principessa Neytiri è pronta a combattere per la salvaguardia della sua terra. Per celebrare la guerriera c’è il Funko Pop! Battle Neytiri!