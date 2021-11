r.e.m. beauty di Ariana Grande arriva a novembre!

Gli Arianators non staranno più nella pelle ma Ariana Grande ha annunciato che la sua linea di cosmesi, r.e.m. beauty arriverà nel mese di novembre. Non si conosce la data esatta del lancio ma la cantante di Positions ci ha dato qualche indizio su quello che sarà il mood di questo lancio.

C’è chi pensa che il lancio della collezione potrebbe essere il prossimo 9 novembre, in contemporanea con un nuovo lancio di Lady Gaga, chi in modo fantasioso ha ipotizzato per il 15 dello stesso mese. Tuttavia è molto probabile che la cantante dropperà i nuovi prodotti senza anticipare una data.

Quello che sappiamo della collezione è il tema a cui si ispira e anche quelli che sembrerebbero alcuni dei packaging e prodotti che accompagneranno il primo lancio. In primis la confezione dei lipstick come la si vede nelle immagini promozionali. Qui sono ovviamente quasi in dimensioni giganti, ma dovrebbero rispecchiare perfettamente quello che sarà il packaging reale.

Oltre a questo la cantante ha mostrato anche i disegni di altri prodotti, tra cui quella che sembrerebbe una palette e i suoi rispettivi colori.

Il cosmo e lo spazio sono le componenti di questa makeup collection di cui Ariana dobbiamo dire è veramente appassionata, sin dai tempi del suo singolo Break Free.