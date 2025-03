Oscar 2025: Mikey Madison vince come Miglior Attrice per Anora

Agli Oscar 2025 trionfa Mikey Madison come Miglior Attrice per il suo ruolo in Anora, vincitore anche del premio alla Miglior Regia. Vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2024, il film aveva 6 nomination ai Premi Oscar tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista. “Sono cresciuta qui e tutto questo è incredibile”, ha affermato l’attrice commossa parlando di quanto sia stato importante per lei rappresentare in modo sincero la comunità dei sex workers.

La trama del film

Anora, una giovane sex worker di Brooklyn, ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa impulsivamente il figlio di un oligarca. La notizia arriva in Russia e la sua favola rischia di andare in frantumi quando i genitori di lui partono per New York per far annullare il matrimonio.

