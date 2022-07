Francesco Totti e Ilary Blasi si separano, l’annuncio ufficiale

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano e questa volta è ufficiale. La coppia, sposata dal 2005, ha scelto di dare la notizia attraverso due comunicati stampa che sono stati diffusi dalle principali testate nazionali.

La notizia circolava da tempo e già da febbraio si parlava di crisi, ma questo pomeriggio era stata confermata da un’indiscrezione che voleva l’arrivo di un comunicato stampa congiunto. Soluzione che poi non è stata adottata a seguito del clamore mediatico che ha avvolto la vicenda.

La dichiarazione di Francesco Totti:

Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli.

La dichiarazione di Ilary Blasi:

Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia.

Totti e Ilary, la coppia d’oro italiana

Sposati dal 2005 ma insieme dal 2002, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno riempito per 20 anni le pagine dei rotocalchi conquistando prima il cuore di Roma e poi quello di tutta Italia.

Come ha raccontato lo stesso ex calciatore nella sua autobiografia la storia con Ilary iniziò con un vero e proprio colpo di fulmine quando per caso Francesco notò la ragazza in tv. A quei tempi Ilary Blasi lavorava come “letterina” nel programma Passaparola condotto da Gerry Scotty.

Da lì l’incontro, perché Francesco Ilary l’ha cercata e voluta incontrare, e un corteggiamento culminato con la famosa dichiarazione “6 Unica”. Era il marzo 2002 e dopo aver segnato, Totti sollevò la maglietta mostrandone un’altra con la famosa scritta.

Nel 2005 la romantica richiesta di matrimonio e la cerimonia, andata in onda in diretta Sky e i cui proventi devoluti in beneficenza. Al tempo lei aveva 24 anni e lui 29.

Francesco Totti e Ilary hanno avuto tre figli insieme: Cristian, Chanel e Isabel.

La fine di una favola

Simpatici, spontanei e autoironici Francesco Totti e Ilary Blasi hanno fatto sognare gli italiani in un momento storico sicuramente più spensierato di quello che stiamo vivendo oggi. Forse è anche questo che le persone si sentono quasi tradite da una notizia che molti interpretano come “se si sono lasciati loro allora…”.

Questo perché un po’ tutti idealizzano la realtà e ci piaceva pensare che questa coppia così affiatata, sostenutasi anche nei momenti più particolari, come ad esempio l’addio al calcio di Francesco avrebbe continuato così. Come in una sorta di favola contemporanea che in molti sognavano di vivere proprio come loro.

Ma come sappiamo la realtà è tutta un’altra storia e anche i protagonisti degli amori più grandi possono prendere strade diverse. Magari chiedendo un riserbo che forse mal si concilia all’immagine pubblica che avevamo di loro o a quello che loro decidevano di condividere con noi, ma che dobbiamo rispettare così come amavamo la loro favola.