Normani confessa quanto è stato difficile far parte delle Fifth Harmony

Normani, parlando con la rivista Allure ha confessato di essersi sentita svalutata quando era nelle Fifth Harmony. L’artista è stata inoltre l’unica delle ragazze ad ever subito del razzismo online.

Tuttavia, la sensazione della cantante di essere trascurata proprio dal gruppo la frustrava e la sopprimeva moralmente ancor più dei commenti degli hater.

La cantante nata ad Atlanta ha raccontato che spesso si è sentita in dovere di contenere la sua voce e la sua prestanza sul palco, in modo da non turbare l’ego delle sue compagne di band.

La star di X Factor ha confessato alla rivista che non cantava esprimendo tutte le sue potenzialità. Anzi si può dire che non cantasse affatto e che fosse l’unico membro ad essere messo in un angolo.

L’hitmaker di Motivation ha constatato inoltre che ha dovuto recitare una parte per adattarsi, per la maggior parte del tempo. “Quel piano era stato progettato su di me. Era come voler dire che quello era il mio posto“.

Normani e Camila Cabello, in che rapporti sono adesso

In passato ci sono stati anche dei rumors su una presunta faida tra lei e un elemento delle Fifth Harmony in particolare, ovvero la cantante di Don’t go yet. All’epoca emersero dei tweet razzisti da parte di Camila e Normani si dichiarò delusa e frustrata nel constatare la presenza nella band di un membro che era stato accusato di razzismo.

A questo proposito Normani, nel 2018, ha dichiarato a Rolling Stone: “È stato devastante che questo provenisse da un luogo che avrebbe dovuto essere un rifugio sicuro e una sorellanza“.

Tuttavia, quando quello stesso anno Normani e Camila si sono riunite ai Billboard Music Awards, secondo quanto riferito, non è emerso alcun cattivo sangue tra loro.

In definitiva, le Fifth Harmony si sono sciolte da tempo e ormai Normani ha lanciato con successo la sua carriera da solista mettendo da parte ogni rancore.

Da quanto affermato nell’intervista per Allure, infatti, ci sono state cose che le hanno pesato molto ma adesso è pronta per il prossimo capitolo della sua vita, determinata e orgogliosa di chi è e da dove viene. La cantante si sente finalmente autorizzata a riavere la sua voce e ad aiutare altre donne ad essere fiere di loro stesse.