The Crown 6: tutto sull’ultima stagione della serie Netflix

Dopo ben cinque stagioni The Crown prepara a salutare il pubblico con la sesta e ultima stagione. The Crown 6 arriverà in streaming su Netflix suddivisa in due parti per portare per sullo schermo l’ultimo capitolo dedicato alla famiglia reale inglese alle soglie del nuovo millennio.

Il trailer di The Crown 6

Quando uscirà la serie

L’ultima stagione di The Crown, come abbiamo detto, uscirà su Netflix divisa in due parti, il 16 novembre sarà disponibile la prima (episodi 1-4), mentre il 14 dicembre uscirà la seconda.

Che eventi storici coprirà The Crown 6

La prima parte vedrà Elizabeth Debicki riprendere il ruolo della Principessa Diana insieme a Dominic West nei panni del Principe Carlo. Imelda Staunton continua a regnare come Regina Elisabetta II insieme a Jonathan Pryce (Principe Filippo) e Lesley Manville (Principessa Margaret). Tornano anche Salim Daw (Mohamed Al Fayed) e Khalid Abdalla (Dodi Fayed).

Al loro debutto ci sono Rufus Kampa (il Principe William) e Fflyn Edwards (il Principe Harry). Nella seconda parte, ad assumere i ruoli del Principe William e del Principe Harry saranno Ed McVey e Luther Ford. Insieme a loro ci sarà Meg Bellamy nei panni di Kate Middleton. Si tratta dei ruoli di debutto per i tre attori.

L’ultima stagione racconterà invece gli eventi dal 1997 al 2005, coprendo ampiamente il mandato di Tony Blair (Bertie Carvel).

Di che cosa parlerà The Crown 6

Una relazione sboccia tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima del tragico incidente. Il principe William cerca di reintegrarsi nella vita all’Eton College dopo la morte di sua madre mentre la monarchia deve cavalcare l’onda dell’opinione pubblica. Con l’avvicinarsi del suo Giubileo d’Oro, la Regina riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l’inizio di una nuova favola reale tra William e Kate.

